Expertos en nutrición y médicos aconsejan a las personas que desean adelgazar ejercitarse habitualmente y seguir una alimentación saludable. Será tan importante evitar excesos a la hora de comer como aportar al cuerpo la energía necesaria. De hecho, varios especialistas coinciden en que un déficit nutritivo es igual de malo que ‘atiborrarse’.

El desayuno puede desempeñar un papel muy importante a la hora de cuidarse y de intentar perder peso, sobre todo una vez cumplidos los cuarenta. Lamentablemente, tener unos hábitos poco saludables a primera hora del día puede retrasar los esfuerzos para deshacerse de esos kilos de más. Actualmente hay una serie de consejos que poner en práctica para poder adelgazar.

La creencia de que desayunar exclusivamente una taza de café ayuda a que la mañana comience más rápido es un tanto errónea. De hecho, parece que esto no hace ningún favor a la hora de adelgazar. “Siempre les digo a mis clientes que el café no es una comida”, ha contado a Eat This, Not That la nutricionista Catherine Johnston.

Cuidado con el acompañamiento

“El café puede suprimir las señales de hambre, pero a menudo la falta de ingesta de energía [calorías] aparece más tarde en forma de bajón vespertino o antojos de azúcar por la noche”. La especialista sugiere transformar “esta bebida en un batido mezclado con cubitos de hielo de café con avena, un plátano congelado, aguacate y leche”.

En algunos lugares del mundo es habitual tomar la taza de café con una galleta para comenzar el día. Sin embargo, escoger una marca poco saludable puede retrasar la pérdida de peso una vez alcanzada la cuarentena. “A menudo merendamos té o café y acabamos comiendo un montón de galletas en 5 minutos”, considera Shannon Henry, nutricionista de la Clínica EZCare.

El consumo de agua aumenta el ritmo del metabolismo para que el cuerpo pueda quemar más calorías (Unsplash)

“El resultado: consumimos muchas calorías, lo que no nos ayuda a perder peso”, asegura Shannon. “En lugar de tomar estas ‘calorías vacías’, es más saludable comer almendras, soja tostada y bocadillos de arroz integral inflado con el café/té del desayuno”. El último mal hábito relacionado con la alimentación reside en el problema de ingerir exclusivamente carbohidratos.

“Después de los 40 años, las personas, especialmente las mujeres posmenopáusicas, pierden músculo de forma natural“, dice Henry. “Como […] quema más calorías que la grasa, ralentiza el metabolismo y hace más difícil adelgazar”. Por ello, será necesario seguir una dieta variada.

Mejor proteínas

“Sin un equilibrio saludable de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables, comer carbohidratos refinados y azucarados, como la bollería del desayuno, puede elevar el nivel de azúcar en sangre y provocar un bajón”, indica Shannon. “Además, ralentiza tu metabolismo y no te ayuda a perder peso“.

Añadir más proteínas es una de las formas más fáciles y eficaces de perder peso

De este modo, “tomar un desayuno rico en proteínas”, en lugar de carbohidratos, favorece “tu energía matutina”. “Añadir más proteínas a tu dieta es una de las formas más fáciles y eficaces de perder peso”. Entre los alimentos que incluir en la primera comida del día, la experta aconseja “huevos, yogur griego […] y requesón”.

Más de una persona habrá oído hablar de las ventajas de beber agua. Sin embargo, quizás no muchas conozcan la importancia de tomarla a primera hora. “Cuando tu cuerpo está deshidratado la energía baja y te sientes cansado. Para reponer esa energía, comes más y esto acaba provocando un aumento de peso”, apunta Henry.

Será interesante ver qué alimentos y líquidos ingerir en el desayuno para adelgazar

De hecho, Shannon considera que incluir esta bebida en el desayuno contribuye a la pérdida de peso. “El consumo de agua aumenta el ritmo del metabolismo para que el cuerpo pueda quemar más calorías”. En definitiva, será interesante echar un vistazo a los alimentos y líquidos que ingerir en el desayuno para poder deshacerse de esos kilos de más. elconfidencial.com