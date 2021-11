Desde el magnetismo de Kathleen Turner en ‘Fuego en el cuerpo’, el polémico posado de Nicole Kidman en ‘Eyes Wide Shut’ o el inolvidable primer plano de Michael Fassbender en ‘Shame’. Todos tienen en común su capacidad para subirte la temperatura

Salir desnudo o casi desnudo en una película no siempre ha estado bien visto en la industria del cine y son muchos los actores y actrices que tuvieron que hacerlo si querían conseguir un papel que les cambiase la vida para siempre. De hecho, muchas de las estrellas de Hollywood empezaron su carrera con personajes subidos de tono, como es el caso de Angelina Jolie que en 1998 protagonizó el melodrama ‘Gia’, donde daba vida a una top model bisexual y adicta a la heroína, y donde aparecía desnuda. Algo parecido le pasó a Penélope Cruz en ‘Jamón, jamón’, la película que la catapultó a la fama y la convirtió, entre otras cosas, en un mito erótico debido a su alto contenido sexual.

El primer desnudo integral femenino tuvo lugar en 1934, en concreto en la película ‘Extasis’, de Gustav Machatý, y lo protagonizaba la actriz Hedy Lamarr. Poco a poco aparecieron más aunque es cierto que la igualdad no ha estado siempre muy representada en este tipo de escenas, donde lo habitual era ver siempre desnudos de mujeres. A las grandes actrices se las exigió durante años escenas donde mostrasen su cuerpo algo que no ocurría con las estrellas masculinas. Sin embargo, poco a poco las cosas fueron cambiando y nos hemos encontrado con desnudos frontales de hombres tan mediáticos como el de Michael Fassbender en ‘Shame’, Ewan McGregor en ‘Trainspotting’ o Daniel Craig en ‘El amor es el demonio’.

Hollywood no ha querido desaprovechar el siempre reclamo que supone un desnudo. Quien no recuerda a Richard Gere en ‘American Gigolo’, a Elizabeth Berkley en ‘Showgirls’ o esa escena de ‘Titanic’ en la que Kate Winslet aparece desnuda mientras Leonardo DiCaprio la dibuja. Y qué decir de Paz Vega en ‘Lucía y el sexo’, Nicole Kidman en ‘Eyes Wide Shut’ o la mismísima Kathleen Turner que se convirtió en un mito sexual tras protagonizar junto a William Hurt la película ‘Fuego en el cuerpo’. Muchos de los desnudos más famosos del cine fueron por exigencias del guión, algo así como “lo tomas o lo dejas”, como le pasó a Margot Robbie en ‘El lobo de Wall Street’, donde la actriz australiana confesó que se lo pensó dos veces antes de aceptar el papel en esta película de Martin Scorsese al tener que protagonizar uno de los desnudos más recordados de la historia reciente del cine.

En muchas ocasiones los desnudos son importantes para la trama, pues sirven para crear la psicología de un personaje o para construir un escenario. En otros, no tanto, pero lo cierto es que este tipo de escenas venden y son objeto de discusión y polémica. Basta con echar un vistazo a esta selección con los 35 mejores desnudos que son ya historia de nuestra imaginación.35El cuerpo del delito

Madonna y Willem Dafoe subieron (mal) la temperatura en este thriller erótico que resultó ser una copia poco disimulada de ‘Instinto básico’, que se había estrenado un año antes. La cantante interpreta a una desinhibida y fogosa femme fatale sospechosa de haber matado a su amante por un exceso de actividad en la cama.

34Jennifer’s Body

La guionista de ‘Juno’, Diablo Cody, y la entonces super estrella, Megan Fox, se unieron en un thriller en el que una sensual animadora caníbal devora a todos los chicos que se le cruzan por delante. Inolvidable la escena en la que la actriz sale de un lago desnuda y mostrando su espectacular físico. Con los años, esta película ha sumado a críticos que la ven como una eficaz sátira sobre los jóvenes y su obsesión por la belleza.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO33Killer Joe

Matthew McConaughey nos regala una estupenda interpretación dando vida a un asesino a sueldo y policía al que contratan para quedarse con el dinero de una indemnización. Eso sí, ver al actor desnudo no hizo más que añadir adrenalina a una película que merece mucho la pena.32Diario de una ninfómana

Una película que trata el siempre polémico tema de la prostitución en la piel de Val (Belén Fabra), una mujer liberada que busca constantemente nuevas experiencias para saciar su curiosidad sexual. Poco a poco se introduce en ese negocio donde descubrirá su lado más sórdido.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO3121 gramos

El director mexicano Alejandro González Iñárritu firma una de sus mejores películas, un drama tenso, violento, sobrecogedor y donde Naomi Watts demuestra no tener miedo a mostrar su cuerpo, por dentro y por fuera. Como en la escena en la que aparece desnuda junto a Sean Penn.30American Psycho

Historia del cine es ver a Christian Bale como ese psicópata completamente desnudo y cubierto de sangre con una moto sierra en la mano dispuesto a matar a una de sus amantes. Una curiosidad de este personaje: no le importa ir desnudo pero se pone unas zapatillas deportivas para la persecución.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO29Dos madres perfectas

Lil y Roz (Naomi Watts y Robin Wright) son dos amigas de la infancia que, pasando unos días de descanso con sus respectivos hijos, se enamoran cada una del hijo de la otra, lo que provocará numerosos conflictos y escenas de sexo y desnudos que dieron mucho que hablar, sobre todo por estar protagonizados por dos actrices tan famosas.28Cuando menos te lo esperas

Última e inacabada película que protagonizó Marilyn Monroe antes de su muerte. En ella interpreta a una mujer a la que todos creen muerta tras sufrir un accidente, pero que es rescatada años después. La escena en la que se baña desnuda en la piscina dura 45 segundos que siguen presentes en la memoria de los fans de la actriz.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO27Bel Ami

El vampiro más famoso del séptimo arte, Robert Pattinson, posó desnudo en varias escenas de esta película en la que da vida a un seductor cuyo magnetismo sexual hará que las mujeres queden rendidas a sus pies.26Billy Bathgate

Nicole Kidman apareció totalmente desnuda mirándose al espejo en esta película basada en el libro del mismo título de E. L. Doktorow e inspirada en los sindicatos del crimen de los años 20 y 30.25El especialista

Tras el éxito que supuso ‘Instinto básico’, Sharon Stone no tuvo la misma suerte al protagonizar un thriller de venganzas poco creíbles junto a Sylvester Stallone. Eso sí, la escena en la que aparecen desnudos en la ducha dejó patente el sex appeal de la actriz y fue el mejor reclamo de la película.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO24Las edades de Lulú

Dirigida por Bigas Luna, adaptaba la novela erótica del mismo título de Almudena Grandes y nos contaba la historia de Lulú (Francesca Neri), una joven que, tras convertirse en el juguete sexual de uno de los mejores amigos de su hermano, se introduce en un mundo de experimentación y fantasía que la llevará hasta sus más oscuros límites.23Soñadores

En pleno París del 68, tres jóvenes (Eva Green, Michael Pitt y Louis Garrel) establecen unas reglas para conocerse mutuamente, explorando emociones y erotismo a través de una serie de juegos extremadamente arriesgados. La frecuencia con la que aparecen desnudos en la película tiene más de artístico que de sexual.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO22Mi verano de amor

En un verano caluroso en Yorkshire, dos chicas de 16 años se conocen y se hacen amigas, a pesar de sus diferentes clases sociales. Una de esas chicas es Emily Blunt que, con solo 21 años, protagonizó el, hasta ahora, único desnudo de su carrera.21Personal Shopper

Tras el fenómeno teen de la saga ‘Crepúsculo’, Kristen Stewart dio un giro completo a su carrera interpretando a Maureen, una joven estadounidense que trabaja en París como estilista de una celebritie. A las órdenes del transgresor Olivier Assayas, los desnudos de la actriz durante esta película no pasan desapercibidos en ningún momento.20Species

Natasha Henstridge interpreta a una hembra resultante del cruce de un ser humano y un alienígena y que se escapa de un laboratorio de observación. Más allá de eso, esta película será recordada por el desnudo de la actriz canadiense y por alguna que otra escena de acción al más puro estilo ‘Terminator’.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO19American Gigolo

Julian Kay (Richard Gere) es un treintañero atractivo, culto e inteligente de Los Angeles que utiliza sus encantos para vivir de la prostitución. En una de las primeras escenas, aparece desnudo de cintura para arriba, con el torso absolutamente depilado, mientras elige qué ropa se pondrá para seducir a sus clientas. Han pasado los años pero este personaje es, probablemente, el más famoso hombre de compañía de la historia del cine.18Boogie Nights

Mark Wahlberg aparece desnudo en una escena de esta película en la que interpreta a la estrella del porno americano de la década de los 70, Dirk Diggler. Dirigida por Paul Thomas Anderson en 1997, también habla de egoísmo, drogas y las transformaciones propias del mundo del cine y la pornografía.17Blue Valentine

Detrás de esta dura y trágica historia de amor y desamor entre Dean y Cindy (Ryan Gosling y Michelle Williams) se esconden también escenas íntimas entre los actores que no tuvieron problemas en aparecer desnudos y demostrar la buena química existente entre ellos.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO16Amor y otras drogas

Maggie (Anne Hathaway) es una chica muy independiente que tiene la enfermedad de Parkinson y que conoce a un vendedor farmacéutico (Jake Gyllenhaal). Hasta ahí todo normal, si no fuese porque la actriz aparece hasta en tres escenas desnuda.15Magic Mike

Comedia dramática ambientada en el mundo de los strippers masculinos y donde Channing Tatum nos regala un desnudo casi integral. Viendo sus brazos, piernas y abdominales perfectamente esculpidos es entendible que el actor no mostrase ningún pudor a la hora de enseñárnoslo.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO14Monster’s Ball

Halle Barry logró el Oscar a la mejor actriz en 2001 por su personaje de la viuda de un condenado a muerte que se enamora de un agente de prisiones racista y ultraconservador (Billy Bob Thornton). Pero también quedó marcada por una fogosa escena de sexo en el sofá entre Thornton y Berry y donde la actriz muestra un desnudo que ha pasado a la historia.13Nymphomaniac

Historia de una ninfómana contada por ella misma y bajo la dirección del siempre polémico Lars Von Trier. La protagonista, Charlotte Gainsbourg, no solo aparece desnuda sino que vivió momentos de sexo explícito que años más tarde confesó el daño psicológico que le habían provocado.12Habitación en Roma

En un hotel del centro de Roma se conocen una rusa y una española. Ellas son Natasha Yarovenko y Elena Anaya, que a lo largo de las casi dos horas de película, se muestran completamente desnudas y practicando sexo explícito. Una historia de atracción, deseo y amor entre dos mujeres dirigida por Julio Medem.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO11La vida de Adèle

Pocas películas reflejan con tanta física y química el amor y la pasión entre dos mujeres. Y pocas lo hacen desde las primeras miradas entre las dos protagonistas, Léa Seydoux y Adéle Exarchopoulos, convirtiendo una de sus escenas de cama, en una de las más bonitas que se han rodado nunca.10Striptease

Demi Moore se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood en esta película que será recordada por ser de las primeras en atreverse a realizar un striptease y donde mostraba su poderoso (y recién operado) físico. Su escena de desnudo fue rodada con 200 extras que no recibieron ningún sueldo porque “el premio era ver a Demi Moore desnuda”.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO9Shame

Michael Fassbender es Brandon, un ejecutivo que disfruta de un trabajo bien pagado y un apartamento de lujo en Manhattan. Sin embargo, detrás de todo ello se esconde su adicción al sexo. Y es aquí, en esta película dirigida por Steve McQueen, donde el actor realiza uno de los desnudos frontales más famosos de la historia del cine y por el que Fassbender recibió la Copa Volpi en el Festival de Venecia de 2011.8Chloe

Amanda Seyfried, Liam Neeson y Julianne Moore son los protagonistas de una historia sobre la prostitución que no sorprendió a la crítica por su desarrollo narrativo ni sus actuaciones, pero sí por un desnudo casi completo de Seyfried que se puede considerar como uno de los más artísticos de la historia del cine.7Titanic

Es una de las películas más emblemáticas de los años 90 gracias a su inolvidable historia de amor entre dos personajes a bordo del famoso trasatlántico. Sin embargo, ¿quién no recuerda la escena en la que Leonardo DiCaprio dibuja completamente desnuda a la hermosa Kate Winslet?PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO6Under the skin

Scarlett Johansson interpreta a una alienígena que llega a nuestro planeta para cazar hombres y para ello toma la forma de mujeres muy hermosas. Y es en esta película de Jonathan Glazer donde la actriz aparece totalmente desnuda y demostrando que, si viene a cuento, no tiene ningún problema en aparecer sin ropa.5Fuego en el cuerpo

Kathleen Turner se convirtió en un mito sexual tras protagonizar junto a William Hurt esta película donde ambos viven una tórrida relación mientras planean el asesinato del marido de ella. Inolvidable la secuencia de la bañera, con él descargando una cubitera de hielo sobre sus cuerpos rendidos y sudorosos.4El último tango en París

Esta película de 1972 explora la relación entre el personaje de Marlon Brando, un lujurioso hombre de 50 años, y una joven 20 años menor, encarnada por Maria Schneider. Eso sí, las escenas más íntimas fueron demasiado crudas para la época, como también la sodomización de la protagonista y las numerosas escenas de desnudos frontales de ella.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO3Instinto Básico

¿Quién no recuerda el mítico cruce de piernas de Sharon Stone en esta película dirigida por Paul Verhoven? ¿O esas escenas subidas de tono junto a Michael Douglas y el famoso picahielos? Lo prohibido estuvo más presente que nunca en una historia que mezclaba cine negro con grandes dosis de voyerismo.2Nueve semanas y media

El striptease que se marcaba Kim Basinger al ritmo del ‘You can leave your hat on’ de Joe Cocker mientras que Mikey Rourke comía palomitas la catapultó como el objeto de deseo de toda una generación. O la también famosa escena en la que la pareja comparte placeres (comida y sexo), sentada frente a una nevera, entre risas y complicidad.PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJO1Eyes Wide Shut

Cuenta Nicole Kidman que cuando Stanley Kubrick, el director de ‘Eyes Wide Shut’, le dijo que quería un desnudo frontal tuvo miedo. Sin embargo, la actriz se dejó llevar y logró una de las mejores interpretaciones de su carrera, la de una mujer felizmente casada con un doctor (Tom Cruise) al que confiesa que estuvo a punto de abandonar por una noche de sexo con un marinero. Eso lo cambiará todo para siempre como también la escena de la pareja desnuda frente a un espejo. cosmopolitan.com