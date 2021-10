En julio de este año, Netflix anunció sus intenciones de extender uno de sus tentáculos al sector de los videojuegos con la contratación de su primer ejecutivo enfocado exclusivamente en esa área. En una primera fase, la empresa tenía previsto poner a disposición de sus suscriptores juegos móviles sin publicidad y sin ningún costo adicional.

Así, en agosto llegaron los primeros juegos de Netflix a Polonia y poco más de un mes después arribaron a España cinco títulos: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. Si bien el paso al mundo de los videojuegos amplía la cartera del servicio de streaming, la integración de los juegos no ha sido lo que se esperaba en un comienzo.

Los juegos de Schrödinger: están, pero no están



“Al igual que nuestros programas y películas, todos estos juegos se incluirán como parte de tu membresía de Netflix, todo sin anuncios y sin compras dentro de la aplicación”, decía Netflix cuando anunció su nuevo servicio. Sin embargo y a pesar de que necesitamos una cuenta de Netflix para poder jugar a los títulos disponibles, estos se descargan de Google Play Store como si se tratasen de una app más ofertada por cualquier desarrollador.

La única diferencia es que, además de la membresía obligatoria, Netflix nos muestra una sección en su app llamada Juegos de móvil. Si pulsas en cualquiera de los títulos la app te redirige a la tienda de Google para que lo descargues en tu teléfono.

En resumen, los juegos de Netflix están desarrollados por ellos, pero no están integrados dentro de su plataforma como tal.

¿Qué hay de iOS?



Netflix lanzó sus juegos en territorios seleccionados y solo para dispositivos Android; esto también es un punto en su contra, pues si tienes un iPhone no podrás disfrutar de ninguno de ellos. Además, al ver el formato con el que trabaja Netflix sus juegos, nos queda bastante claro que estos no llegarán ni por asomo a los teléfonos o tabletas de Apple.

¿Por qué? Porque los de Cupertino no suelen ofrecer descargas fuera de su control y directamente prohíben que las aplicaciones externas brinden cualquier cosa que pueda eludir su sistema de pago; en este caso, los juegos se pueden disfrutar porque pagas una cuota a Netflix. Así que, salvo que Netflix integre los juegos (de verdad) dentro de su app o pague a Apple una parte de los ingresos derivados del uso de sus juegos, esto no sucederá.

¿Habrá cambios en el futuro?



Lo ideal sería que Netflix permitiera a los suscriptores jugar sus títulos en streaming a través de su aplicación y sin tener que instalarlos. Aún es demasiado pronto para saber si los de Reed Hastings harán cambios en este sentido o incluso si prevén dar el salto a otras plataformas como consolas, pero lo que está claro es que al menos por ahora siguen dando pasos adelante para intentarlo.

Prueba de esto es que el pasado 28 de septiembre (el mismo día que lanzó sus cinco juegos en varios países de Europa) Netflix anunciaba que había adquirió la desarrolladora de videojuegos Night School Studio.