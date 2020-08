Cepillarse los dientes durante dos minutos dos veces al día es uno de los mejores hábitos que puedes adoptar. Sólo asegúrate de no estar haciéndolo muy fuerte y que tu cepillo no sea demasiado duro, de los contrario puedes dañar o irritar tus encías.

Muchos expertos recomiendan dejar los cepillos de dientes duros “para los azulejos del baño”. Para encontrar el adecuado para tu boca busca el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. También es importante que no veas la limpieza de tus dietes como un momento de fregar, sino de masajear.

El hábito de “picar” entre comidas, especialmente alimentos y bebidas azucarados, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar caries. Cuando comes, las bacterias causantes de caries se alimentan de los restos de comida, produciendo un ácido que ataca la capa externa de tus dientes.

5. Dientes como herramientas

Para muchos es una opción habitual, pero no por ello libre de peligro. Los dientes fueron hechos para masticar, no para abrir tapas de botellas o envases de plástico. Cuando hace esto, te expones a un mayor riesgo de romperlos, lesionar la mandíbula o de tragar accidentalmente algo que no deberías.