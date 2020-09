¿Cuáles son los aparatos y electrodomésticos que más energía consumen y que por tanto, más encarecen tu factura energética? Echemos un vistazo.

1 Secadora

Como la lavadora o el lavavajillas es importante llenarla del todo, tener autosecado y elegir el ciclo ajustado al tipo de prendas.

Otras medidas adicionales son revisar la potencia contratada para elegir la que más se ajuste a tus necesidades, valorar si compensa la tarifa con discriminación horaria o el producto fijo y emplear comparadores especializados del mercado eléctrico para encontrar los mejores precios.

2 Lavavajillas

Un lavavajillas promedio consume cerca de 246 W a la hora y consume el 6,1% de la electricidad. Debes llenarlo siempre al máximo y utilizar programas cortos y de baja temperatura. También es importante adquirir uno con eficiencia energética elevada.

3 Horno

Un horno convencional, aunque depende del modelo, consume entre 800 y 1.200 W por hora, lo que equivale a una media del 8,3% del consumo total. Debe estar limpio y mantenerse libre de grasa, aprovechar el calor residual, no usarlo para recalentar comida y no abrirlo mientras lo estés usando.El ordenador consume el 7,4% de la electricidad de una casa, un porcentaje que será mucho más elevado si alguno de los miembros trabaja como freelance. Para optimizar el consumo y reducir el gasto es importante apostar por algún modo de ahorro de energía, apagarlo cuando no se esté usando, bajar la iluminación de la pantalla, quitar el salvapantallas y desconectar los periféricos.

4 Lavadora

La lavadora, que cada vez se lleva con determinados ciclos de lavado. En concreto, este aparato asume el 11,8% del consumo de electricidad de un hogar. Es clave apostar por programas cortos y lavados en frío. Evita si puedes planchar la ropa, una medida que muchos ya toman contra el cambio climático. En su lugar, ante una prenda arrugada puedes apostar por el vapor de la ducha.

5 Nevera

La nevera se lleva el 30,6% del consumo de electricidad de nuestros hogares. Por supuesto, existe una notable diferencia según su tipología: los frigoríficos más eficientes (clase A+++) consumen un 75% menos que los de clase D. No la tengas abierta durante mucho tiempo ni introduzcas alimentos calientes en su interior. Cuando la cambies, recuerda la importancia de la eficiencia energética alta. Uno de los motivos más relevantes de que ocupe una parte importante del consumo es el tiempo que pasamos frente a ella. Se lleva el 12,2% del consumo total. Soluciones? Evitar el uso del stand by y tenerla apagada o desenchufada cuando no la estemos usando.