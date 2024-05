Los 3 “golpes” de interés que atraen a chicas a las filas de la policía

“Servir a la patria”, “buscar un bien para sus familias” y “crecimiento personal” son las motivaciones que llevaron a decenas de jóvenes mujeres a participar en las convocatorias de la Policía Nacional para nuevos reclutas.

Con sus documentos en mano, varias de estas jóvenes, provenientes de provincias como Puerto Plata, Barahona, San Cristóbal y Monte Plata, expresaron que, a pesar de estar cursando estudios universitarios, siempre soñaron con pertenecer a la institución.

“Siempre he tenido el deseo de ingresar”, comentó Yudelis de la Cruz, una estudiante de Imágenes Médicas de 21 años, quien desea unirse a la Policía Nacional para “servir a la patria”.

Ashley de León, por su parte, manifestó su sueño de formar parte de la institución, llegando desde San Cristóbal en busca de esa oportunidad. “Me gusta la policía desde pequeña; me apasiona y quiero proteger a mi país de la delincuencia. Cuando era pequeña tenía esa ilusión, luego la perdí, pero al terminar el bachillerato me motivé nuevamente, y ahora me desvivo por esto. Dios es el que sabe, todo está en sus manos”, afirmó la joven de 18 años.

Las entrevistadas indicaron que tras entregar sus documentos, estos fueron evaluados para verificar si cumplían con los requisitos de la institución, antes de ser enviadas a las pruebas analíticas.

“Primero empezamos por el proceso de evaluación”, explicó Iraisa Valentín, estudiante de comunicación social con mención en periodismo, mientras esperaba la autorización para realizar las analíticas. “Si calificas y cumples con los requisitos, entonces te mandan a otro departamento donde hacen un papeleo y después te mandan a hacer el punto final, que son los análisis”, añadió.

Algunos de los requisitos incluyen: ser ciudadano dominicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser bachiller, tener entre 18 y 30 años de edad, estar en plena capacidad mental según el examen médico practicado por los médicos de la Policía Nacional, tener buenas costumbres morales y presentar un certificado de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría General de la República. Además, no haber sido condenado o estar sub judice por causa criminal o delito, ni haber sido excluido de otro servicio público por la comisión de alguna falta grave o muy grave.

Para finalmente ingresar al cuerpo policial, los participantes deben superar todas las etapas del proceso de selección, entrenamiento e incorporación.

LOS BENEFICIOS



Ser miembro de la Policía Nacional ofrece varios beneficios, entre ellos transporte gratuito en el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y las guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Además, estos jóvenes tienen acceso a estudios universitarios de grado y maestría a través de becas, y planes de vivienda.