Los 20 mejores vinos tintos que puedes beber a día de hoy ordenados del más barato al más caro

Te hemos preparado una lista ordenada por precio con los mejores tintos que puedes comprar actualmente. Así que, cuando te empiece a escocer, puedes dejar de leer

Por Santi Rivas

Llevo un 2022 frenético, ya hay tanto material en forma de vinos probados que aquí voy con los mejores tintos de este semestre.

Es que veo que como espere a final de año para glosar todos, a este ritmo, el texto resultante acabaría teniendo la extensión de “El Señor de los Anillos”.

Por ello, y siempre inspirado por mi vocación de servicio público, voy a dar a conocer los tintos que más me han gustado de lo que llevamos de 2022.

Pero antes, una precisión: no voy a incluir en este listado botellas de las que no encuentre enlace de venta, por eso en esta selección no aparecen referencias de Overnoy o Las Beatas de Telmo Rodríguez, entre otros.

Así que, por el amor de Dios, antes de criticar la ausencia de vuestra referencia favorita, comprobad que esté disponible.

Que, de todos modos, seguramente sí lo esté, por lo que la citada omisión solo obedecerá a la mediocridad de vuestra propuesta, pero que miradlo.

Tampoco, como es habitual en mí, están ordenados por calidad, sino que su orden obedece al ritmo creciente del dolor de bolsillo. Por ello, de verdad, parad de leer cuando lleguéis a vuestro umbral, porque tened en cuenta que ahora vienen 20 vinos.

Estáis ante un texto del tamaño de un relato de Ambrose Bierce o Robert Bloch. Sé que no sabéis quién son (lo hago adrede para parecer más guay aún), pero vamos, lo que quiero decir es que va a ser lo más largo que leáis este mes. Empiezo:

1. Peter Wagner, Oberrotweil, Spätburgunder, Baden, Alemania. 26,20 euros

Comienzo dejando atrás la psicológica cifra de los 20 euros, recordad que esto es una selección de la excelencia.

Lo suyo, si os soy sincero, hubiera sido incluir la Pinot Noir de otro productor llamado Wasenhaus, pero como, oficialmente, es un unicornio pues os propongo esta de Peter Wagner que también da nivelazo, además me sirve para indicaros que os tenéis que poner al día con los tintos de Baden que son una maravilla.

2. Mark Haisma, Bourgogne, 2020. 29 euros

Esto lo he descubierto hace poco más de una semana.

Resulta que estaba yo en una fiesta de estas de que cada uno se traiga un vino, y un ser humano, del que desconozco su identidad, dejó este genérico de Borgoña por ahí, lo probé y quedé asombrado del fresqueo que propone el Sr. Haisma.

No se mucho más de él salvo que también hace vino en el Ródano, es australiano y en Dinamarca lo distribuye la empresa de Michael Laudrup.

Sí, el traidor ese tiene muy buen ojo con el vino.

3. Cortijo los Aguilares, Pinot Noir, 2019, DO Sierras de Málaga. 30,90 euros

Voy con una de mis bodegas fetiche que, además, está ubicada en uno de los municipios más bonitos que yo he visitado: Ronda. En tal privilegiada ubicación, la enóloga Bibi García se marca la mejor Pinot Noir de este país sin caloret mediante. Es realmente adictiva.

Una referencia que pone en tela de juicio a la tradicional xenofobia ampelográfica winelover, ya que esta gente es muy negativa con toda variedad que no sea muy española e histórica. Que sí, que la Carrasquín está muy bien, pero que quien se pierda este vino por hacer el VOXer es un lelo de cuidado.

4. Suertes del Marqués, Cruz Santa, 2020, DO Valle de la Orotava. 33,70 euros

Allá donde haya una selección top escrita por mí, habrá vulcanismo. Y es que si de algo soy fan es de los vinos tinerfeños de Borja Pérez (Ignios Orígenes) y Jonatan García (pronunciado así, con jota, no Yonatan) y su bodega worldclass Suertes del Marqués.

He elegido Cruz Santa, además de por haber volcán inside certificado por mí, porque resulta el más accesible de sus tintos, el más sabroso, guardando una alta complejidad.

Tiene más flow que Snow tha Product.

5. Verónica Ortega, Cobrana, 2020, DO Bierzo. 34,10 euros

Viajamos a León con esta productora de culto gracias a este, para mí, su mejor tinto y es que también es uno de los mejores tintos de este país.

Además, cada añada está más bueno, no sabemos dónde está su techo, pero seguiremos probándolo año a año para contároslo.

Soy consciente de que tengo el mejor trabajo del mundo.

6. Descendientes de J. Palacios, Villa de Corullón, 2019, DO Bierzo. 42,50 euros

Sigo en el Bierzo con unos amigotes de Verónica a la par que bodega estandarte de la región. Esta gente se marca referencias mileuristas (La Faraona) y asequibles (Pétalos) para que nadie se quede sin su Mencía. Vocación de servicio público también el suyo. Todo con el común denominador de ser fácil de beber y equilibrado.

Factoría de vinazos, pero, independientemente de los precios, mi favorito siempre ha sido su clase media Villa del Corullón.

Sale por algo más de 40 euros, pero realmente son casi 90 euros dado que es muy difícil solo tomarse una botella. Es como lo que pasa con los Doritos esos naranjas del demonio que es imposible comerse solo un par. Lo mismito

7. Abel Mendoza, Graciano, Grano a Grano, 2018, DOCa Rioja. 44,40 euros

Abel Mendoza es el jefe, un referente de sabiduría, y buen hacer, en su región.

Todos sus vinos dan un gran nivel, y más teniendo en cuenta sus precios.

Aquí se marca la mejor Graciano de este país, este vino debería costar el doble, pero mira, mejor para vosotros.

8. Guímaro, Finca Capeliños, 2019, DO Ribeira Sacra. 49,90 euros

Aparece la primera gallegada de culto a base de, yo creo, todo lo que hay por la zona, a saber: Mencía, Sousón, Mouratón, Negreda, Garnacha Tinta, Brancellao y Merenzao.

La verdad es que hay un par de variedades que no se ni lo que son, pero esto, así todo junto, está muy bueno.

Su limitada producción hace que desaparezca rápido de las estanterías especializadas y de internet. Hay que estar ágiles, esquirers. Que luego me vendréis llorando con que no lo encontráis.

9. Niepoort, Charme, 2015, Douro, Portugal. 63,50 euros

Además, esta añada en concreto de la que estoy perdidamente prendado.

La primera vez que lo caté sería al poco de salir, hará unos 3 años, y desde entonces lo voy probando recurrentemente.

Por ahora no ha dejado de mejorar, sí, exceptuando a los involucrados en su elaboración me autoproclamo mayor experto en Charme 2015 del mundo.

Y a ver quién me quita el título.

10. Emidio Pepe, Montepulciano d´Abruzzo, 2018, Italia. 69,42 euros

Toda la wineloverada, cuando se menciona al tinto italiano, anda muy flipada con las Nebbiolos y eso está bien, pero en Italia hay más regiones y bodegas de clase mundial

Una de ellas es Emidio Pepe que a nosotros nos suena a ropa de diseñador italiano de mentira de El Corte Inglés, pero que aquí si es un señor de verdad.

Como lo son sus vinos, compradlos que también me da que en no mucho se unicornizarán.

Al tiempo.

11. Nicolás Catena Zapata, 2016, Mendoza, Argentina. 84 euros