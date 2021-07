La productora y comunicadora busca salvar vidas de personas que por cualquier situación médica requieren con urgencia algunas unidades de sangre

Santo Domingo, RD.- La productora de televisión y comunicadora, Lorenny Solano, que dirige la Fundación LASO, presentó al país la Red de Donantes de Sangre de República Dominicana, una plataforma digital que busca salvar vidas a través de la donación de sangre voluntaria y recurrente, con la cual se busca hacer conciencia sobre la necesidad de donar y educar a la población sobre el tema.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien manifestó que durante su gestión el tema de las donaciones de sangre será tratado con la importancia que amerita y destacó que el gobierno dominicano tiene una deuda social acumulada de más de 50 años en los que se le ha dado la espalda a la necesidad de motivar a donar de sangre.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar que sigan perdiéndose vidas por ausencia de donaciones de sangre”, expresó el mandatario, quien emitió un decreto designando a los donantes de sangre como “Personas que Salvan Vidas” y quienes tendrán acceso preferencial en las oficinas del sector público.

Durante el evento se proyectaron los primeros spots de la campaña de orientación que da a conocer la Red de Donantes en los principales escenarios en donde diariamente se manifiesta la necesidad de este líquido vital para los seres humanos.

De su lado, Lorenny Solano, narró que el motivo de esta iniciativa viene con una experiencia muy personal, hace unos años, su padre estuvo a punto de morir debido a una septicemia y en el cuadro más delicado le solicitaron varias pintas de sangre, y a pesar de que había muchas personas con voluntad de donar, no todas calificaban. Su padre consiguió la sangre, pero dice ella que muchas personas no corren la misma suerte.

“Me he propuesto luchar para evitar muertes por falta de sangre, bajo la firme posición de tocar todas las puertas necesarias hasta alcanzar la meta y que esa meta se convierta en una ley”, expresó Solano.

La Red de Donantes de Sangre de Fundación LASO anunció algunos de los beneficios que recibirán sus miembros tras realizar su primera donación y mantenerse al menos cada seis meses donando.

Dentro de estos beneficios, estará el acceso gratuito al Servicio de Autobuses del Sistema Metropolitano, OMSA, y en el Metro de Santo Domingo, trato preferencial en las oficinas de la Dirección General de Pasaportes, de igual forma trato preferencial y descuentos en los eventos del productor artístico Saymon Díaz a través de SD Concerts, entre otros que se irán anunciando mientras se confirmen.

En el desarrollo del evento, se firmaron los primeros acuerdos entre Fundación LASO y el Ministerio de Salud Pública junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), en el que garantizan el apoyo tanto de personal como de recursos para el correcto funcionamiento de este proyecto y se comprometieron a trabajar mutuamente para fortalecer las campañas de concienciación sobre la importancia de donar sangre y para que las entidades colectoras den facilidades y se coordine mediante citas previamente establecidas las visitas a los centros de los donantes.

¿Cómo ser miembro de la Red de Donantes de Sangre?

Ser miembro de la Red de Donantes es sencillo. Accediendo a la página web www.red.org.do y llenar el formulario de inscripción, luego seleccionar, según disponibilidad, la fecha en que puede ir a donar y luego será contactado vía correo electrónico o por teléfono para dar seguimiento a su cita.

Durante los primeros tres meses, la plataforma estará abierta para el registro de los donantes, que es el primer paso para ser miembro de RED, luego cada persona registrada recibirá un correo o llamada telefónica para coordinar su cita y realizar su primera donación.

Casi al finalizar el evento, la productora presentó una promoción de expectativa del documental que realiza en estos momentos su productora cinematográfica LASO Films con el mismo tema de la sangre, Mira a ver si el diputado puede el martes donde explica la realidad que se vive en República Dominicana con la demanda de la sangre y cómo para algunos esto es un simple negocio.

El lanzamiento de la Red de Donantes de Sangre se realizó de forma presencial desde el salón de un hotel de la capital y se transmitió en vivo de manera virtual a través de varias plataformas digitales.

Fundación LASO fue fundada en el 2014 y ha venido desarrollando importantes campañas de concienciación de temas sociales como la importancia de la educación, la vinculación a la lectura y escritura, el respeto al derecho de los animales, el rol de la mujer en la sociedad dominicana, proyectos de emprendedurismo, programas deportivos para jóvenes en los barrios y el más reciente, la Red de Donantes de Sangre de la República Dominicana.