Siempre que podía, evitaba a su vecino. Y para hacerlo, si coincidían al salir o entrar en el edificio, era capaz de subir por la escalera hasta su apartamento, en el octavo nivel, y así no compartir el ascensor con ese vecino que…coleccionaba sellos y solo hablaba de sellos con cualquiera a cualquier hora y lugar.

¿Les ha pasado esto por activa o por pasiva? ¿Alguien les evita o les dice “ok, pera ahora no me hables de lo mismo? Lo llaman intereses restringidos y se suelen adjudicar a las personas con autismo. Pero no es cierto. Con y sin autismo, hay muchas personas que hablan o siempre o muchas veces de lo mismo porque les interesa, les apasiona o creen, desde su ego, que lo único que importa es lo que a ellos les importa.

En lo que a nosotros concierne, y aclarado que los niños con autismo no son los únicos especialistas monotemáticos, vamos a tener en cuenta si al niño o la niña eso que les encanta hablar a todas horas, no supone para ellos un impedimento para su diario vivir. Porque si se ha hecho obsesivo, es algo que sí necesitamos abordar de diferente manera.

Lo normal no es eso. Lo habitual es que el infante vea dinosaurios, planetas, carros y princesas en todas partes. Y del mar pueda aparecer en cualquier momento un Tiranosaurio Rex o por la noche las estrellas brillen especialmente para ellos. A eso se le llama feliz e imaginativa infancia.

Y lo que a nosotros nos importa son dos aspectos. Uno es que eso que les encanta sea punto de partida para otros intereses. Y el otro aspecto que vamos a abordar es que los que tanto les interesa les ayude a los niños a desarrollarse y relacionarse.

Vamos a seguir con los dinosaurios, pero esto es ampliable a casi todos los intereses. Todas estas propuestas las hemos desarrollado en sesiones de creatividad y teatro con niños y niñas.

Grupos de interés común…

Podemos reunir a niños que les interesen los dinosaurios y pueden dar pequeñas charlas a otros niños. Aquí tenemos habilidades sociales, comunicación, puesta en escena. Si lo desean, se graban en breves videos. En caso de que no se pueda crear el grupo, en casa lo pueden hacer con la familia y grabar el video que sí lo podrán compartir con amiguitos, compañeros de escuela y familia.

Historias interesantes…

Podemos proponer al niño o niña, ver juntos una película o documental animado y después lo contarán mediante dibujos en diez escenas, por ejemplo. Finalmente nos relatan la historia a partir de esos dibujos y nosotros la escribimos, en caso de que ellos no sepan aún. Con ello se comparte una actividad, dibujan y escriben. Además, y esto es muy importante, van a tener que comprender y resumir una historia creando una secuencia.

Si conseguimos que lo que les interesa, nos interese a nosotros y a otras personas, habremos conseguido que estos niños y niñas contagien sus pasiones y saberes a través de la comunicación y las relaciones humanas. Y esto es mucho.