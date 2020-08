Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan de la Maguana por el Partido de la Liberación Dominicana, aclaró que no se ha ido del PLD, quien no se presentó a la reunión de dicha organización política celebrada la mañana de hoy.

«Yo no me he ido del PLD«, manifestó un enfático Bautista al ser contactado vía telefónica por este medio, donde fue reiterativo de su declaración.

La situación con los legisladores del partido morado ha estado muy intensa y activa tras circular en las redes sociales que el senador Dionis Sánchez de la provincia Pedernales renunció de esa organización, aunque de manera oficial no ha dicho nada al respeto.

Hasta el momento ha sido imposible contactar al senador Sánchez sobre este particular.

Iván Lorenzo nuevo vocero de la bancada del PLD:

En la reunión el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, fue elegido como vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República. Como vicevocero fungirá Valentín Medrano, de Independencia, y como secretario Franklin Peña, de San Pedro de Macorís.

Sólo cuatro senadores asistieron a la reunión en la Casa Nacional del PLD; Bautista se excusó y Dionis Sánchez no presentó excusas.

Los diputados siguen reunidos para decidir a sus coordinadores de bloque, junto a la comisión designada por el Comité Político del partido.