La reconocida periodista, Nuria Piera, dijo no entender a la decisión de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, de no declarar ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) los cuestionamientos sobre su patrimonio, valorados en $106 millones, luego de que expresó que se pondría a disposición de la justicia.

«No entiendo que alguien se ponga a disposición de la Justicia como dijo #kimberlytaveras y luego no declare, acogiéndose a su derecho constitucional, de no hacerlo. #MiOpinionNP», posteó la comunicadora en Twitter.

