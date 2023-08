LLYC es nombrada compañía de comunicación del año y mejor consultora en Europa por los International Business Awards

La firma también ha sido galardonada con una plata como “Consultora de Comunicación del Año en América Latina”.

● En total, LLYC ha obtenido 10 premios en este certamen.

Santo Domingo, 18 de agosto de 2023.- LLYC (BME:LLYC) refuerza su liderazgo tras consolidarse como “Compañía del Año: Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas” y como “Consultora de Comunicación del Año en Europa”, según los International Business Awards 2023. En ambas categorías ha sido premiada con un oro. Además, la firma ha obtenido una plata como “Consultora de Comunicación del Año en América Latina”. En total, LLYC ha sumado 10 metales -7 oros, 2 platas y 1 bronce-, en estos galardones la excelencia y calidad de los proyectos desarrollados por la compañía. Ha sido la consultora española más galardonada de esta edición. La ceremonia de entrega se celebrará el 13 de octubre en Roma.

Los otros proyectos de LLYC galardonados en el certamen han sido:

● Oro para VOCES por la inclusión, en la categoría “Communications or PR Campaign of the Year – Global Issues”.

● Oro para Galderma “The power of data science in beauty”, en la categoría “Communications or PR Campaign/Program of the Year – Communications Research”.

● Oro para THD: The Hidden Drug, en la categoría “Communications or PR Campaign of the Year – Content Marketing”.

● Oro para Transparentes de Fundación LLYC, en la categoría “Communication or PR Campaign of the Year – Diversity, Equity & Inclusion”.

● Oro para Best Place to Be, en la categoría “Workplace Culture”.

● Plata para Mocotó SQF, en la categoría “Communications or PR Campaign of the Year – Healthcare”.

● Bronce para Think Tank Forum: Mobility & Future, Toyota, our next 20 years, en la categoría “Corporate & Community – Corporate Event”.

Los International Business Awards son uno de los certámenes empresariales más importantes a nivel internacional y reconocen cada año la excelencia y calidad de los trabajos desarrollados, desde su creación en 2002.

Alejandro Romero, Socio y CEO Global de LLYC: “Trabajar en el crecimiento de la firma, y que se vea reflejado por el reconocimiento de los International Business Awards es un indicador de la excelencia y la calidad del trabajo que estamos realizando. Ser reconocidos a nivel corporativo como Consultora del Año y Mejor Firma de Comunicación en Europa significa un gran reconocimiento al trabajo de nuestros equipos, y el enfoque a generar resultados para el negocio de nuestros clientes, nuestra razón de ser”.

En total, la firma acumula ya más de medio centenar de premios y reconocimientos en los principales certámenes nacionales e internacionales como entre los IPRA, New York Advertising, CLIO, The One Show o SABRE, entre otros.