Las reacciones y críticas al director de la Policía Nacional no se hicieron esperar, luego de que el mayor general Eduardo Alberto Then señalara que la institución del orden será más cuidadosa con el reclutamiento de agentes que sean hijos de madres solteras.

Al calificar a las madres solteras como “un ejemplo de perseverancia y resiliencia”, la exvicepresidenta y aspirante presidencial, Margarita Cedeño, consideró como injusto “discriminar a sus hijos, la mayoría con gran talento y honestidad, muchos han ocupado altas posiciones públicas y privadas”.

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa indicó que en la medida en la que se procura generar las condiciones para alcanzar la reforma policial, “no se debe perder de vista que desde el Estado deben promoverse las oportunidades sin discriminaciones por condición social o personal tal como lo establece el artículo 39 de la Constitución de la República”.

“En consecuencia, las oportunidades de servir desde cualquier institución, civil, militar o policial, deben ceñirse a la Constitución”, añadió Ulloa.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes calificó como “inoportunas, discriminatorias y fuera de contexto” las declaraciones del alto oficial, tiempo que indicó que las mismas “violan el derecho a la igualdad establecidos en la Constitución, los pactos y convenios internacionales de lo que el país es signatario”.

“Lo que nos faltaba a las mujeres en nuestro país. Dice el director de la Policía que no reclutará a hijos de madres solteras porque, según él, las madres solteras no pueden criar bien a sus hijos”, manifestó la comunicadora Karina Larrauri en la red social Twitter.

Una usuaria indicó que, a un día de conmemorarse el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el director de la Policía Nacional Dominicana hace pública la forma discriminatoria y misoginia con la que se manejan las instituciones públicas. Debe pedir disculpas y renunciar”.

En tanto que la comunicadora Susana Grautreau instó a que se le pregunte a Eduardo Alberto Then “si reclutaran a hijos de madres menores de edad que fueron preñadas por hombres adultos y casados”.

“¡Dios padre! Pero y este radicalismo del Director de la Policía Nacional. ¿Se ha hecho algún estudio de los agentes del orden público cuyo resultado comprueba que solo los policías hijos de madres solteras son los que delinquen?”, sostuvo otro ciudadano.

Para la activista Sergia Galván, “es una muestra de machismo la declaración del Director de la Policía Nacional contra las madres solteras, las evidencias muestran que los hijos e hijas de madres solteras presentan mayores niveles educativos y menor conducta delictiva”.

Un usuario, quien se identificó como el hijo de una madre “que me crío sola, estoy bien educado, no acepto, no tolero que el Director de la Policía diga eso de una madre soltera que no reclutarán sus hijos para ser parte de la misma. No tiene derecho a etiquetar así a una persona y mucho menos a mujer”.

Un hombre que dijo haber sido criado por su madre de 15 años con ayuda de su abuela y tías fue el productor Santiago Matías, quien instó al director de la Policía a pedir disculpas a las madres solteras.

El titular de la Policía Nacional habló en esos términos durante una entrevista concedida al programa radial “El Gobierno de la Mañana”.