Lisa Marie y la maldición de los Presley: muertes, sexo, drogas y el Rey del Rock and Roll

La muerte de Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, viene a engrosar una larga lista de dramáticas situaciones por las que ha pasado la familia del rey del rock

JAVIER DÍAZ DE LEZANA

Decir Elvis Presley es decir historia del Rock & Roll. Pero también es decir tragedia, muerte y desolación. A lo largo de los años, la suerte (la mala suerte en este caso) se ha estado cebando con una familia que ha ido sumando excesos, polémicas y muertes dolorosas. La última de ellas, la de Lisa Marie Presley que fallecía este jueves, 12 de enero, a los 54 años.

Doce años menos tenía su padre cuando ella misma le encontró sin vida: era un caluroso verano de 1977. Lisa Marie tenía 9 años y el recuerdo la acompañó toda su vida. Aquel 16 de agosto, el cantante fue a la cama en la que la pequeña dormía en su mansión de Graceland, le dio el beso de buenas noches y aquella fue la última vez que vio a su padre con vida.

Por las extrañas circunstancias en las que apareció el cadáver, el cuerpo de Elvis no fue retirado de la casa de forma inmediata, algo que recordó ella tiempo después: «Su cuerpo estuvo en la casa durante tres días y había algo extrañamente reconfortante en ello, que hacía que no fuera necesariamente real para mí». Era solo una de las muertes que se irían sucediendo en el entorno familiar del intérprete del Rock de la cárcel.

Las tres muertes que marcaron la vida de Lisa Marie

El divorcio de Elvis y Priscilla marcó la infancia de la pequeña Lisa Marie. La separación de sus padres fue traumática para ella pero necesaria y liberadora, especialmente, para su madre que contaba, años después en una entrevista, que aquel matrimonio fue de todo menos idílico.

Durante años, Elvis, Priscilla y lisa marie fueron el reflejo de una familia feliz. Pero nada era o que parecía. / GETTY

« Me odiaban por casarme con él, me odiaron por divorciarme. Tener a personas criticándote sin saber que estás tratando desesperadamente de ser una buena esposa, una buena madre y una buena compañera fue un camino difícil», explicaba en el programa británico ‘Loose Women’.

Los excesos de Elvis acabaron con su vida y dejaron un terrible poso en la vida de su hija. Durante años, evitó hablar del tema: «No es que no me guste hablar de él», explicaba en una entrevista en 2003 para la revista Playboy. «Y, sí, podría dejar las cosas claras. Es solo que me incomoda divulgar cualquier cosa sobre él, porque la gente lo ha hecho durante mucho tiempo para sacar provecho de ello. Odio tanto a esa gente. Va en contra de mi código moral llamar la atención discutiendo sobre él».

Lisa tampoco supo encontrar consuelo en el amor: cuatro matrimonios fallidos dan cuenta de ello. Tal vez el más extraño fue el que unió a la hija del rey del rock con el rey del pop. En 1994, Lisa Marie y Michael Jackson se daban el sí quiero justo en el peor momento para el cantante: cuando empezaron a aflorar las acusaciones por abuso sexual. Solo 20 meses después solicitaban el divorcio. En 2009, Jackson perdía la vida a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina.

En una entrevista con Oprah Winfrey, la cantante declaraba que había llorado mucho cuando se enteró de la noticia y que le habría gustado hacer algo más por él. «Sé que es ingenuo pensar que habría podrido hacer algo, pero hubiera querido hacerlo». También aseguraba que el día de su muerte, tenía el presentimiento de que algo no iba bien. «Estuve llorando todo el día. Fue el día más extraño de mi vida».

Priscilla Presley junto al actor Austin Butler, y su hija, Lisa Marie Presley, en los Globos de Oro 2023 / GTRES

Cómo murió el hijo de Lisa Marie Presley

A la muerte de su padre y la del que fue durante casi dos años su pareja, hay que sumarle otra desgracia: el suicidio de su hijo Benjamin Keough que se quitaba la vida con un disparo en la cabeza. El joven se suicidaba a los 27 años, pasando a engrosar la lista de músicos que desaparecían de este mundo a esa edad sobre la que pesa una leyenda negra.

Benjamin había sufrido periodos depresivos, había consumido drogas y había sucumbido a la presión de llevar un apellido tan poderoso como el suyo. Tras su muerte, su amigo Brandon Howard, declaraba a la revista People que «luchaba con la depresión. También explicó que «es difícil cuando tu familia ejerce tanta presión y tienes que estar a la altura de un nombre y una imagen».

El 12 de julio de 2020, Lisa Marie tenía que enfrentarse a la enésima desgracia en su vida. El shock fue tan fuerte que tardaría meses en sobreponerse lo suficiente como para dedicarle un mensaje.

«Mi hermoso hermoso ángel. Adoré el suelo que pisaste, en esta tierra y ahora en el cielo. Mi corazón y mi alma se fueron contigo. La profundidad del dolor es sofocante sin fondo y sin ti en cada momento de cada día. Nunca seré la misma», escribía en un post de Instagram.

Su última aportación a la red social fue hace 19 semanas, coincidiendo con el Día Nacional de Concienciación del Duelo, Lisa Marie publicó un ensayo sobre el suyo propio. «Pensé en publicarlo aquí con la esperanza de que cualquier persona que necesite escuchar todo esto ayude de alguna manera», escribía en su cuenta de Instagram con un enlace al citado artículo. Hoy el duelo, es por ella.