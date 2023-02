Lili Paredes Taveras co- fundadora de Latin Plug participará en evento “Dominicans On The Hill”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La influyente empresaria dominicana y Cofundadora de Latin Plug, Lili Paredes asistirá a uno de los eventos más importantes de la comunidad dominicana en Estados Unidos, “Dominicans On The Hill”, este miércoles 8 de febrero, en el Capitolio Nacional de Estados Unidos en la ciudad de Washington D.C.

Paredes quien lidera el mercado dominicano, ha sabido trabajar para ganar el reconocimiento y lugar que hoy en día tiene en toda latinoamérica, gracias a su influencia y arduo esfuerzo por enaltecer la cultura hispana y en especial, la de su país de origen.

“Ser partícipe de esto me genera mucha felicidad. Poder asistir al “Dominicans On The Hill” junto a importantes defensores y representantes de nuestro amado país es de mucho valor para mí. Defender y preservar nuestra cultura, derechos e intereses ante el mundo es mi mayor motivación y hacerlo junto a muchos compatriotas es realmente gratificante”, expresó Paredes quien se muestra honrada por esta invitación.

El evento “Dominicans On The Hill” se realiza anualmente durante el mes de la herencia Dominicana, el cual, fue creado por el congresista republicano Adriano Espaillat, donde se reconoce el creciente compromiso cívico de la comunidad dominico- Estadounidense y de toda la diáspora

En Washington D.C, se reunirán cientos de líderes comunitarios, profesionales, estudiantes y muchas personalidades influyentes y de renombre internacional de ascendencia dominicana, entre ellos Yanilda Estrella, quien es la fundadora de “El Secreto de un Futuro” y otras líderes de la comunidad.