Jugar la próxima temporada de béisbol otoño-invernal sin fanáticos es la dirección que, por el momento, sostiene la organización del campeonato.

La Lidom deja por sentado que a partir del 15 de noviembre solo estarán en los estadios los equipos, con todo lo que conlleva y los árbitros. No habrá fanáticos. Sin embargo, este martes se supo que el Licey presentó una propuesta al Ministerio de Salud Pública para que, al menos, sus partidos de local se jueguen con cierta cantidad de fanáticos.

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, y el de los Tigres, Domingo Ernesto Pichardo, se refirieron por separado al tema.

Mejía dejó un claro mensaje sobre cualquier interrogante de fanáticos en los estadios, en su fase inicial: “Tenemos que ser objetivos. Pienso que esto es un sacrificio que tenemos que hacer por dos meses”.

La Liga tiene clara también la forma en que dará inicio a su campeonato. “Tenemos la disposición de empezar a jugar sin público. Es la disposición a esta fecha de empezar así -sin fanáticos- el 15 de noviembre”, dijo Mejía en una improvisada rueda de prensa en la que el Ministerio de Deportes reconoció al primer y único árbitro dominicano de Grandes Ligas, Ramón Ferrer.

Lo de que asistan o no fanáticos, Mejía precisó que no lo decide la Liga. Pero dejó abierta la posibilidad de que tal como hizo Grandes Ligas, en la postemporada exista cierto nivel de asistentes. “Si en el momento dado del torneo, léase, quizás en la semifinal y la final se pudiera acomodar en los estadios algún porcentaje de público, eso lo van a determinar primero los indicadores de la pandemia y segundo esos indicadores no los medimos nosotros, los mide Salud Pública”.