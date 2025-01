Leones del Escogido campeones nacionales tras triunfo en el séptimo juego

Por Bartolo García

En un emocionante y decisivo séptimo juego de la 71ª Serie Final de la Liga Dominicana de Béisbol 2024-25, los Leones del Escogido se coronaron campeones nacionales al vencer a los Tigres del Licey por 6-5. El héroe de la noche, Junior Caminero, catapultó a su equipo al título con un impresionante jonrón de 454 pies en la novena entrada, superando las expectativas y escribiendo su nombre en la historia del torneo.

"I CAN'T BELIEVE IT!"



Junior Caminero sends this baseball into orbit to give Leones del Escogido the lead in the 9th! pic.twitter.com/4WXMy0PH1L