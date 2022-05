El ex presidente de la República Dominicana y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández recibió un sólido apoyo de docenas de pequeños y medianos empresarios en una cena conferencia de recaudación de fondos celebrada en la ciudad de Saddle Brooks en New Jersey el viernes en la noche, donde dijo que aspira a ganar en la primera vuelta en las elecciones presidenciales 2024.

El evento, organizado y convocado por los dirigentes de FP, Henry Morillo Abreu y Flavio Holguín fue realizado en uno de los salones de eventos del centro “Excelsior of Saddle Brook” y los asistentes desafiaron un fuerte diluvio caído en Nueva Jersey y Nueva York desde las primeras horas de la tarde.

Abreu le entregó un reconocimiento a Leonel en nombre de su empresa “Platinium Auto Leasing” y de todos los empresarios y empleados de la empresa con sede en Nueva Jersey.

Leonel expuso el tema “Liderazgo en Tiempo de Crisis” en una disertación de casi una hora y antes de iniciar la actividad saludó a numerosos participantes, abrazándose con algunos y haciéndose selfies y fotografías con otros.

La consigna “Ruge, ruge el León”, volvió a sonar en el ambiente en el que los adeptos al ex mandatario mostraron un gran entusiasmo, vaticinando una victoria en primera vuelta.

En su ponencia, Leonel retomó las críticas al Gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, acusándolos de empeorar la crisis con una política económica errática basada en autorizar importaciones de productos que se cosechan en la República Dominicana, como el pan sobao y el pan de agua.

Advirtió que de continuar la situación como va en la República Dominicana, la actual crisis económica podría convertirse en una crisis social con estallidos populares matizados por protestas, huelgas y marchas.

Aclaró que ya el poder no se alcanza con violencia armada, sino conquistando la mente y el corazón del pueblo dominicano como lo está haciendo su partido.

Explicó que la República Dominicana ha atravesado por muchas crisis económicas y políticas, logrando finalmente establecer la democracia en 1978.

“La crisis política e institucional ha quedado resuelta, ahora tenemos los reflejos de la crisis económica que se convierte en crisis social y cuando se convierte en crisis social puede dar lugar a crisis política, protestas sociales, confrontaciones violentas, y en medio de esta crisis que tenemos que es la misma de Estados Unidos, hay un tema que es el de la inflación en la República Dominicana, alto costo de la vida, precios de la gasolina, electricidad, los combustibles, el gas, todo está caro y el tema es cómo se resuelve”, añadió.

Explicó que la República Dominicana ha atravesado por muchas crisis económicas y políticas, logrando finalmente establecer la democracia en 1978.

“La crisis política e institucional ha quedado resuelta, ahora tenemos los reflejos de la crisis económica que se convierte en crisis social y cuando se convierte en crisis social puede dar lugar a crisis política, protestas sociales, confrontaciones violentas, y en medio de esta crisis que tenemos que es la misma de Estados Unidos, hay un tema que es el de la inflación en la República Dominicana, alto costo de la vida, precios de la gasolina, electricidad, los combustibles, el gas, todo está caro y el tema es cómo se resuelve”, añadió.

“Y el Gobierno del cambio está autorizando importar carnes sin pagar los impuestos. No saben gerenciar la crisis económica que afecta la República Dominicana, y esa es la razón por la cual en este momento va creciendo constantemente el apoyo a la Fuerza del Pueblo.

“Ya la sociedad dominicana se está dando cuenta que la única alternativa viable para resolver la actual crisis económica que es una crisis social y se puede convertir en crisis política, por suerte, esa fuerza democrática existe y es la Fuerza del Pueblo”, afirmó Leonel.

Agradeció la asistencia de los concurrentes diciendo que fortalece aún más la batalla que está librando en la República Dominicana.

“En América Latina, en los últimos tres años, 2019-2022, se han llevado a cabo 13 elecciones presidenciales, de esas 13 elecciones los partidos de Gobierno han perdido 2 y las 3 no se perdió en Nicaragua porque el Gobierno metió presos a los líderes opositores, habría sido de 13-13, porque hay una tendencia hoy día son castigados conforme a las tendencias de la economía global a menos que se reacciones a tiempo tomando medidas creativas e imaginativas siempre a favor de la mayoría del pueblo dominicano o de los pueblos que están haciendo afectados”, dijo.

“Pronosticamos que eso va a ocurrir en la República Dominicana: van a ser de 14, 14 los gobiernos que van a perder, porque no me cabe duda que la Fuerza del Pueblo subirá las escalinatas del Palacio Nacional para ejercer de manera colectiva un liderazgo democrático, abierto y de carácter popular para seguir transformando la República Dominicana”, aseguró el ex mandatario.

En la apertura del evento, hablaron Holguín y Abreu, quienes coincidieron en ponderar la trayectoria, experiencia de estado y capacidad de enfrentar las crisis de Leonel.

“Para mí, él es un hombre extraordinario que está prevalido de grandes condiciones, un hombre digno, con un inmenso background que eclipsa y hace poner en estado de ebullición a los mediocres que al no poder crear quieren destruir y yo, en este escenario, quiero decirles a ustedes que él (Leonel) ha sabido templar su alma lo que lo ha hecho un mejor ser humano”, añadió.

El coordinador del sector externo que organizó el evento, empresario Henry Morillo Abreu dio la bienvenida a Leonel.

Explicando por qué organizó la cena conferencia con el tema “Liderazgo en Tiempo de Crisis”, dijo que sus padres lo enseñaron a respetar y cuidar a la República Dominicana, su país, al que piensa llegar muy pronto para estar al lado de Leonel que será el próximo presidente de la república.

Señaló que sigue el liderazgo de Leonel porque es una estrella y que nunca se había envuelto en política, pero a través del tiempo ha ido aprendiendo de la nobleza y el buen corazón que tiene el líder de FP.

En el evento estuvieron presentes los dirigentes nacionales de FP, Omar Liriano, Edwin Mercedes, Máximo Corcino, presidente de FP en Nueva Jersey, Yanet Morel, Fernando Fernández, el coordinador en Estados Unidos y ex diputado de ultramar, Alfredo Rodríguez, los senadores Franklin Rodríguez y David Sosa, Dionis Sánchez, Gerardo Rosario del movimiento “Los 300 con Leonel”, Demóstenes Martínez, Adrian Rodríguez y muchos otros.

Por Miguel Cruz Tejada