Charles Leclerc se llevó en el Gran Premio de Azerbaiyán su segunda pole consecutiva después de una apasionante e igualada clasificación que terminó con Carlos Sainz de quinto y Fernando Alonso en la novena posición

Otra vez una bandera roja precipitó el final de la clasificación en este apasionante Mundial de la Fórmula 1. Diferente protagonista, pero idéntico ganador: Charles Leclerc se llevó la pole en el Gran Premio de Azerbaiyán y encadena su segunda pole consecutiva. El accidente de Yuki Tsunoda, el enésimo del fin de semana, forzó el final de una surrealista pero espectacular crono en Bakú. El piloto monegasco de Ferrari saldrá este domingo en la primera posición con Hamilton y Verstappen detrás.

Sainz, en la última sesión de entrenamientos. (Reuters)



Por su parte, Carlos Sainz comenzará el Gran Premio de Azerbaiyán desde la quinta posición. La bandera roja volvió a frustrar el último intento del madrileño en la crono, pero se mantiene en la pelea. En cuanto a Fernando Alonso, el piloto de Alpine consiguió meterse en la Q3 y saldrá de noveno tras una clasificación muy igualada en Bakú.

Así está el top 10 de la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán:

1º Leclerc

2º Hamilton

3º Verstappen

4º Gasly

5º Sainz

6º Norris

7º Pérez

8º Tsunoda

9º Alonso

10º Bottas

Dos años después, el Gran Premio de Azerbaiyán volvía a acoger una clasificación. El Circuito callejero de Bakú, tan difícil para el piloto como atractivo para el espectador, acogía una crono que arrancaba con muy malos presagios para los Mercedes, quizás los peores en los últimos años para Hamilton y Bottas. La oportunidad para Red Bull era única, tanto para un Checo Pérez que voló en los entrenamientos libres como para Max Verstappen, que quiere dar en Bakú un golpe encima de la mesa en la clasificación general.

CHARLES LECLERC IS ON POLE POSITION‼️



He leads from Hamilton (P2) and Verstappen (P3)#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/LkHKtu0YbE — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Por su parte, las sensaciones eran muy buenas para Carlos Sainz y Fernando Alonso. Los Ferrari rodaban rápido en Bakú, aunque menos que en Mónaco, y Sainz trataba de resistirse a bajar de un podio que tocó por primera vez de rojo en el último Gran Premio . En cuanto a Alonso, el Alpine volvía a tener las prestaciones de Portimao y Barcelona y el asturiano ilusionaba con un sexto puesto el viernes y un séptimo en la última sesión de entrenamientos libres.

Dos banderas rojas en la Q1

🚨 Q1 CLASSIFICATION 🚨



Hamilton leads the way but the Red Bull drivers aren't far behind 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/seo9QEAFds — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

La sesión arrancaba con un absoluto protagonismo para la curva 15. Lance Stroll se convertía en la tercera víctima de una curva dificilísima para los pilotos, algo que se evidenció después de los accidentes de Leclerc y Verstappen en los libres. Bandera roja y a esperar que los operarios limpiaran la zona para reanudar la sesión. Sin embargo, la curva 15 se cobraba otra víctima poco después con Antonio Giovinazzi, que se estrellaba en el mismo lugar y forzaba la segunda bandera roja de la clasificación.

Además de Stroll y Giovinazzi, los dos Haas –Nikita Mazepin y Mick Schumacher– y el Williams de Latifi no pasaron el corte en la Q1. La primera sesión de la clasificación acabó con Lewis Hamilton en lo más alto. Siempre es arriesgado descartar en la lucha por la pole al siete veces campeón del mundo.

Fernando Alonso se cuela en la Q3

La Fórmula 1 de la igualdad y la emoción máxima parecía que tenía que esperar a 2022, pero ya está aquí. La Q2 concluyó con el top 5 separado a tan solo 34 centésimas, con los Red Bull liderando con Lewis Hamilton en tercer lugar. Cuando faltaba menos de un minuto y medio para el final, Daniel Ricciardo chocaba su monoplaza forzando la tercera bandera roja de la clasificación.

Por tanto, se ponía el broche final a la segunda sesión de la clasificación con la gran noticia del pase de Fernando Alonso a la Q3. El asturiano superaba a su compañero Esteban Ocon por primera vez en la clasificación desde Baréin y confirmaba la mejora de su Alpine. Junto al compañero del asturiano en Alpine, Vettel, Ricciardo, Raikkonen y Russell quedaban eliminados en la Q2.

Otra bandera roja le da la pole a Leclerc

Complicado imaginar una última sesión de la clasificación más emocionante: dos españoles en el top 10, hasta cinco pilotos luchando por la pole y el Circuito callejero de Bakú como testigo. El juego de rebufos ponía a Leclerc en primer lugar con Hamilton segundo en el primer intento de la Q3, pero faltaban cinco minutos para el final de la clasificación.

Finalmente, otra bandera roja precipitó, como en Mónaco, el final de una clasificación. El que la había provocado en el último Gran Premio se llevó su segunda pole consecutiva: Charles Leclerc. El monegasco saldrá este domingo en Bakú desde la primera posición con Hamilton segundo y Verstappen en tercer lugar. okdiario.com