El jugador de baloncesto LeBron James sacudió esta tarde las redes sociales tras un tweet donde informaba que se retiraba de la temporada.

“Estoy fuera de la temporada oficialmente. Nos vemos en el otoño”, dice en la publicación.

Lo que muchos no esperaban es que el tweet se debiese al “April fools day”, día de las bromas o día de los inocentes, el cual en algunos países se celebra el 1 de abril de cada año.

I’m out for the season officially. 🤦🏾‍♂️. See y’all in the fall. 👑✌🏾