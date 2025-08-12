LeBron James cambia la cancha por el golf en RD

Bartolo García

LA ROMANA. – El reconocido jugador de la NBA LeBron James dejó por unos días la intensidad de las canchas para sumergirse en la tranquilidad del Caribe. Su paso por la República Dominicana este fin de semana no pasó inadvertido para quienes tuvieron la suerte de verlo en persona.

El destino elegido fue el La Romana Country Club, un complejo exclusivo que ha recibido a numerosas celebridades. Allí, LeBron fue visto en el hoyo 6, disfrutando de una partida de golf en un ambiente relajado, pero manteniendo la concentración que lo caracteriza.

Vestido con una camiseta verde y pantalones cortos negros, la estrella de los Los Angeles Lakers fue grabada mientras se preparaba para lanzar la bola. Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran a un LeBron sonriente, distendido y claramente disfrutando de su tiempo libre.

La grabación rápidamente se viralizó, acumulando miles de reacciones. Los fanáticos dominicanos y extranjeros no tardaron en expresar su entusiasmo con mensajes como: “El GOAT en RD”, “La cabra en el mejor país” y “El mejor en RD”.

Este momento deportivo en la isla no es un hecho aislado. La visita de LeBron forma parte de un recorrido más amplio por el Caribe, que incluyó una parada en Puerto Rico semanas antes.

El pasado 12 de julio, el jugador estuvo presente en el Coliseo de San Juan para disfrutar de un concierto del cantante Bad Bunny. La noticia de su asistencia fue anticipada por el propio LeBron a través de sus redes sociales.

Desde el aeropuerto de Los Ángeles, envió un mensaje en español dirigido al artista: “¡Benito! Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles ahora mismo, ¡voy a verte! Me enteré de lo que tienes planeado para mañana por la noche… ¡LFG!”.

Su presencia en el espectáculo puertorriqueño generó un gran revuelo, y los videos del evento confirmaron que LeBron disfrutó la velada tanto como cualquier fanático.

El regreso al Caribe, esta vez a República Dominicana, evidencia que la estrella de la NBA busca destinos cálidos y exclusivos para desconectar antes de afrontar la exigente temporada de baloncesto.

El golf, lejos de ser un pasatiempo improvisado, es una disciplina que LeBron ha practicado en diversas ocasiones, lo que explica su seguridad al momento de tomar el palo y posicionarse frente a la bola.

La tranquilidad del entorno, sumada a la hospitalidad local, parecen haber sido el complemento perfecto para su jornada en La Romana.

Aunque no se han revelado detalles sobre la duración de su estadía en el país, se espera que su visita motive a otros turistas internacionales a incluir a la República Dominicana como un destino para el descanso y el deporte.

Los seguidores de LeBron en el país ya sueñan con verlo nuevamente, sea en una cancha o en un campo de golf, reafirmando que su figura trasciende el baloncesto y genera impacto dondequiera que vaya.

