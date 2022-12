“Las ratas no controlan esta ciudad, nosotros, sí”: Nueva York pone a la venta una camiseta con un eslogan viral

Una línea de ropa especializada en motivos relacionados con Nueva York ha puesto a la venta una camiseta con el eslogan ‘The rats don’t run this city, we do’ (‘Las ratas no gobiernan esta ciudad, nosotros, sí’), una frase de la comisionada de saneamiento de la ciudad, Jessica Tisch, que se volvió un éxito viral en TikTok.

La marca OnlyNY, en asocio con las autoridades locales, puso la prenda en preventa en su página web por un precio de 48 dólares. El Departamento de Sanidad de Nueva York está impulsando la estrategia e informó que la “exclusiva camiseta” podrá ser adquirida hasta el próximo 4 de diciembre y que las ganancias estarán destinadas “a la ciudad y a la lucha contra las ratas”.

It's been on your lips, in your social media feeds and now you can wear it!



The rats DON'T run this City: an #OnlyNY exclusive t-shirt, now available online until Sun., 12/4. Proceeds benefit the City – and fight rats. Get it: https://t.co/k6oxHIBNfH pic.twitter.com/KRvTnWSWih