En un afán mío por reivindicar lo auténtico, lo real, aquellos algos y esos alguienes que existen de manera verdadera y efectiva, en este blog de vicios canallas y ocultos nos deleita -acaso agita- ver en la pantallas escenas de sexo reales. Como nuestra vil existencia. La creencia popular es que el único sexo real en el cine es de las películas porno. Pero esto no es -ni de lejos- cierto. Algunos directores se obsesionan con obtener en sus escenas el máximo realismo posible para sumergir al espectador en un nivel de intensidad más allá. Ay, esas escenas eróticas sin trampas ni cartón, en las que ambos amantes se curiosean los sexos de verdad, en la que las embestidas son tan auténticas como los rugidos de sus fieras y los orgasmos llegan de verdad.

Dirigida por Lars von Trier (oye, al tipo le gusta rodar locas escenas de sexo), esta película cuenta obviamente con toneladas y toneladas de sexo. Pero, honestamente, es menos sexy que una mirada deprimente a la vida de un adicto al sexo: en un minuto, querrás salir y acostarte con el próximo desconocido que conozcas, y al siguiente querrás darte una larga ducha caliente. Von Trier ha declarado que la película utiliza intérpretes porno como dobles de los actores, y que también se utilizaron vaginas protésicas en las escenas de sexo. Pero la escena de doble penetración con Charlotte Gainsbourg y dos hermanos africanos llamados Papou y Kookie parece lo más real que puede hacer un director de fotografía.

No neguemos que nos gustan, nos excitan y nos incomodan. Cuando visionamos una escena más tórrida de lo tolerable, lo que hace cualquier hijo de vecino es sonreír si se está en la soledad de su intimidad. Todo lo contrario acontece cuando nos acompaña un segundo espectador (quizás una abuela o tía abuela octogenaria, confieso que ese ha sido mi caso) en ese tentador visionado y optamos por revolvernos en el asiento. La que no estaba incómoda era mi tía Isabelín, Dios (si es que existe) la tenga en su gloria o donde la tenga que tener. A su edad, sin vergüenzona, me espetó mientras carcajeaba con vergüenza ajena Hija mía, en esta vida se hace de todo.

En cualquier caso, lo mejor es disfrutar del espectáculo y no hacerse el loco intentando disimular que nos agita la sangre y nos complace contemplar cómo otros follan, convirtiéndonos sin remedio en una suerte de voyeurs ocultos en nuestro lado de la pantalla. No pocos son los directores que no graban con prejuicios las escenas simuladas e irremediablemente apuestan por hacerlas de la única manera que saben. De verdad. Polvos que no son de cine -ni falta que hace-, sino reales, polvos que no encierran en sus enredos ni trampa ni cartón. En uno de los más inmensos (en todo el significado de la palabra), además de forma controvertida, si no directamente criminal. Juzguen ustedes.

El imperio de los sentidos (1976)

La historia real más sexy y sensual del cine no podía faltar en este listado y es que Nagisha Oshima no solo revolucionó la puritana sociedad japonesa, escandalizó al mundo entero con este relato real y gráfico sobre la pasión sexual desmedida y enfermiza. Entre orgías y penetraciones reales, lo más recordado es a felación, con eyaculación en la boca incluida, que realiza en primer plano la protagonista, Eiko Matsuda.

El caso de El último tango en París es paradigmático por el abuso que supuso. En la que es una de las escena más perturbadora del cine, el actor, Marlon Brando, sodomiza realmente a la actriz Maria Schneider con la mantequilla.

«Aquella escena no estaba prevista en el guion, aunque digan otra cosa. Pero no pude decir que no. Debería haber llamado a mi agente o a mi abogado, porque nadie puede ser obligado como actor a hacer algo que no esté en el guion. Pero en ese entonces yo era muy joven y no lo sabía. Así fui obligada a exponerme a lo que creo fue verdadera violencia. Las lágrimas que derramo en esa película son verdaderas: son lágrimas de humillación», contó ella en una entrevista en Daily Mail en 2007.

Ken Park (2002)

Con guion de Harmony Korine y de su director, Larry Clark, Ken Park es una cinta tan extrema como la mítica Kids. Un viaje de no retorno al sexo y al puro despertar rebelde adolescente que sigue a unos cuantos jóvenes en diferentes situaciones tan atormentadas como difíciles. El sexo que se ve en la cinta, desde un trio hasta una masturbación con asfixia, sin olvidar el cunnilingus del póster, son parte fundamental y real de la película.

El propio Bertolucci rebatió a la actriz de la siguiente guisa: «Son cosas graves, pero las películas se hacen así. Las provocaciones son a veces más importantes que las explicaciones. Se nos ocurrió a Brando y a mí mientras estábamos desayunando, cuando él comenzó a untar una baguette con mantequilla y de pronto nos miramos cómplices«.

Esa complicidad de dos monstruos de la gran pantalla, le ha costado a María Schneider, que entonces apenas había cumplido 19 primaveras, un peso a soportar toda la vida.

El imperio de los sentidos

Ambientada en el Japón de los años 30, la película está basada en la verdadera historia de Sada Abe, una cortesana japonesa conocida por asfixiar eróticamente a su amante, cortarle los genitales y ponerlos a buen recaudo en su bolso. Todo el sexo recogido en este film es real, In the Realm of the Senses el sexo es real; el asesinato y la extirpación de genital, gracias a Dios, no.

Calígula

Calígula, dirigida por Tinto Brass, retrata la vida del tirano, déspota y depravado emperador romano Calígula. película fascinante, aún sin las escenas de sexo explícito a lo largo de la cinta. Pero más allá de eso, el director contempló y rodó escenas con una alta carga erótica, fue la injerencia del productor del largometraje Bob Guccione, fundador de la revista Penthouse, quiso añadir escenas explícitas de sexo. Las rodó por su cuenta y las añadió aposteriori a la edición aprobada por Tinto Brass. Algunos actores se retiraron del rodaje cuando se dieron cuenta del tinte que estaba cobrando el proyecto que muchos califican como porno.

Cruising

Pocos han entendido Cruising que fue tildada de homofóbica. Este thriller, protagonizada por un jovencísimo Al Pacino que interpreta a un detective de policía que se infiltra en el sórdido ambiente gay de la ciudad de Nueva York para cazar a un asesino en serie que mata a homosexuales tras practicar juegos sexuales con ellos. Presenta escenas de sexo gay reales y un ambiente tan perturbados que el director William Friedkin tuvo que presentarla a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos unas 50 veces, pagar 50 mil dólares y eliminar 40 minutos del metraje original par que la puritana asociación le diera el visto bueno.

Los Idiotas

Es la segunda película del manifiesto cinematográfico de Dogma 95 impulsada por su director Lars Von Trier. En Los Idiotas, un grupo de adultos pierden sus inhibiciones para encontrar su ” idiota interior”. La cinta contiene gran cantidad de desnudez y orgías. La mayor parte de estas escenas son simuladas, pero los planos genitales y de contacto sexual están protagonizados por actores porno.

Romance

La directora francesa Catherine Breillat continúa explorando la sexualidad en su filmografía. En Romance, Marie busca la satisfacción sexual fuera de su relación. Cuenta con el famoso actor porno italiano Rocco Siffredi que tiene escenas de sexo real con su compañera de rodaje.

Baise-moi

El títulos de Baise-moi ha sido traducida como Kiss Me (Bésame), Fuck Me (Fóllame), y Rape Me (Viólame). La trama de este thriller gira en torno a una historia de venganza y violación, por lo que está lleno escenas violentas que no son reales, pero las de sexo sí lo son.

Intimacy

Inspirada en El Último Tango en París, aunque más undergrund que su musa, todas las escenas de sexo son reales. Cuenta la historia de Jay (Mark Rylance) y Claire (Kerry Fox) , dos extraños que se reúnen una vez a la semana para tener sexo y acaban desarrollando lentamente una necesidad emocional el uno por el otro.

9 Songs

La película 9 Songs incluye tomas en conciertos reales de bandas como The Dandy Warhols, Black Rebel Motorcycle Club y Franz Ferdinand. Pero aquí no queremos engañar a nadie, la trama del metraje es el constante sexo (real) entre los dos protagonistas. Magnífica.

Anatomía del Infierno

Otra película de Catherine Breillat en la que interviene de nuevo el portento italiano. Anatomy of Hell explora los secretos retorcidos y extraños y el lado más oscuro de la sexualidad humana, tanto de hombres como de mujeres.

Shortbus

El film se ubica en a ciudad de Nueva York, en un club underground llamado Shortbus al que acuden jóvenes para disfrutar del sexo con otras personas hasta experimentar delirantes dosis de placer. La mayoría de los actores eran nóveles y aceptaron rodar escenas de sexo real. Una de la mejores escenas es sin duda la de Sofía y su huevo vibrador.

Anticristo

En este film también de Las Von Trier, una pareja fornica en la ducha y no es una escena simulada. Eso sí, los actores utilizaron dobles para las escenas explícitas..

Nymphomaniac

De nuevo Lars von Trier. Ha habido mucho debate sobre el sexo en esta película. Algunos dicen que fue creado mediante la adición digital de genitales de estrellas porno a los cuerpos de los actores. Otros comentan que las escenas eran reales, pero entre actores porno profesionales.

Love

Dirigida por Gaspar Noé, Love está ambientada en París y cuenta la historia del triángulo amoroso entre un estudiante de cine estadounidense y dos parisinas. La narración del metraje enfoca las escenas de sexo sin censura alguna. La historia de amor es implacablemente gráfica, sorprendentemente explícita y fue filmada en 3D. Inmensa.

Lie with me

En este filme canadiense con alto y gráfico contenido sexual, las escenas de sexo son completamente reales y protagonizadas por los actores que lo protagonizaron. La película va más allá con una trama en la que el sexo es parte fundamental de la vida.blogs.20minutos.es