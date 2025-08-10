Publicidad
Nacionales

Lanzan segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares para el 24 de agosto

El JacagueroPor 1 Mins Read
Alcaldia

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas anunciaron que el domingo 24 de agosto se celebrará la segunda edición de “Plásticos por Útiles Escolares”.

Altice

La actividad se desarrollará en el Palacio Municipal, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., ofreciendo a los residentes del Distrito Nacional la oportunidad de intercambiar botellas plásticas por mochilas con útiles escolares y tabletas electrónicas.

Para participar, los acompañantes de los menores deberán presentar su cédula que confirme residencia en la demarcación.

El canje funcionará de la siguiente manera:

  • 1,000 botellas plásticas: una tableta electrónica y una mochila con útiles.
  • 500 botellas plásticas: una mochila equipada con útiles escolares.
En un video publicado en redes, la alcaldesa Carolina Mejía invitó a la comunidad a sumarse, recordando que la jornada está dirigida exclusivamente a habitantes del Distrito Nacional.

En la primera edición, se recolectaron 7.2 millones de botellas plásticas, y gracias a distintas ediciones de iniciativas similares, casi 18 millones de envases han sido retirados de las calles.

