Lanzan segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares para el 24 de agosto

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas anunciaron que el domingo 24 de agosto se celebrará la segunda edición de “Plásticos por Útiles Escolares”.

La actividad se desarrollará en el Palacio Municipal, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., ofreciendo a los residentes del Distrito Nacional la oportunidad de intercambiar botellas plásticas por mochilas con útiles escolares y tabletas electrónicas.

Para participar, los acompañantes de los menores deberán presentar su cédula que confirme residencia en la demarcación.

El canje funcionará de la siguiente manera:

1,000 botellas plásticas : una tableta electrónica y una mochila con útiles .

: una y una . 500 botellas plásticas: una mochila equipada con útiles escolares.

En un video publicado en redes, la alcaldesa Carolina Mejía invitó a la comunidad a sumarse, recordando que la jornada está dirigida exclusivamente a habitantes del Distrito Nacional.

En la primera edición, se recolectaron 7.2 millones de botellas plásticas, y gracias a distintas ediciones de iniciativas similares, casi 18 millones de envases han sido retirados de las calles.