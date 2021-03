La Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) dejó oficialmente habilitada la red De Par en Par, un programa que vinculará la educación con el sector productivo, logrando que los más de 25 mil jóvenes dominicanos que cada año se gradúan de bachilleratos en la modalidad técnica y de artes puedan realizar sus prácticas formativas.

Desde 2017, la práctica formativa en un centro de trabajo es un requisito que deben completar los estudiantes de último año en su programa de estudios para concluir su bachillerato técnico.

La presentación de la red De Par en Par contó con la participación de los ministros de Educación, Roberto Fulcar, y de Trabajo, Luis Miguel Decamps, así como la coordinadora general de la Cooperación Española en el país, Blanca Yáñez, y con el apoyo de más de 30 empresas líderes del sector industrial, comercial de servicios y organizaciones del sector público de la República Dominicana.

De Par En Par es ejecutada por la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) con fondos de la Unión Europea operados por la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID), y con contrapartidas de INICIA Educación, Implementos y Maquinarias (IMCA), Peña Defilló y OMG. El evento para la puesta en marcha de esta plataforma cuenta con el apoyo de Gerdau Metaldom, CEPEM, Energas, Popular, Ege Haina y Claro.

El evento se celebró hoy presencialmente en la Casa de los Vitrales, de las Casas del siglo XVI y en formato virtual a través de su plataforma digital con la presencia de empresarios, educadores y otras personalidades del ámbito económico, social y político. Contó con palabras de motivación de los tres ministros invitados, así como de Catherine Piña, directora de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET).

Al dirigirse a la audiencia tanto presencial como virtual, Piña explicó que “De Par En Par es un mecanismo creado intencionalmente para hacer a las empresas y empleadores del mercado laboral, aliados y co-actores de la actividad docente de las modalidades técnicas y de artes, modalidades que tienen como objeto, facilitar el tránsito tanto hacia la educación superior como hacia una ocupación en el mercado laboral”.

De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, indicó que ha llegado el momento de que el bachillerato sea una oportunidad para seguir en dos caminos que no son paralelos, sino que son complementarios: la empleabilidad y los estudios superiores.

“Hemos dicho en más de una ocasión que pretendemos convertir en institutos politécnicos por lo menos al 50 por ciento de todos nuestros liceos tradicionales y por eso desde el primer momento que me hablaron de este programa De Par en Par, se me abrieron de par en par los ojos y se abrió de par en par mi corazón para apoyarlos con todas las fuerzas, con toda la decisión y con toda la determinación porque probablemente es que esta iniciativa pase a la historia”.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decamps expresó que iniciativas como De Par en Par deben ser fortalecidas, porque en ellas el conocimiento teórico y el práctico van de la mano. “Hacemos un llamado a todos los empleadores, que se animen a ser parte de esta iniciativa, porque la inserción de los jóvenes como parte de su proceso formativo en la experiencia en una especie de aula en la labor no debe tener el temor de contingencia laborales. Fomentaremos la inserción de más empresas en procesos de capacitación dual como este”, dijo.

El evento contó con un panel de empresarios, en el cual Pedro Esteva, de Implementos y Maquinarias (IMCA), Lucile Houellemont, de Alarma 24, e Ignacio Peñalver, de Casas del Siglo XVI, aportaron su visión y experiencia sobre el impacto de la vinculación empresarial en la educación técnica.

La red ya cuenta con un grupo de más de 30 empresas y organizaciones públicas pioneras que han aportado plazas para las prácticas laborales de los estudiantes.

Se espera que más empresas, grandes, medianas y pequeñas en todo el territorio nacional, se sumen a la red, abriendo sus puertas “De par En Par”, y así generar valor para todos.

La IEET

La Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), es una organización privada que busca “promover uniones y emprendimientos conjuntos entre los sectores educativos y productivos para mejorar la educación técnica, con el objetivo de desarrollar el potencial humano nacional para aumentar la ventaja competitiva del país”. Nace en marzo 2007 y a partir del año 2013 se consolida como organización sin fines de lucro con IMCA e INICIA Educación como socios fundadores.

INICIA Educación

INICIA Educación es una organización cuya misión es la transformación de República Dominicana y el norte de Latinoamérica “a través de la mejora de los sistemas educativos y el desarrollo de líderes éticos, capaces y visionarios comprometidos con la región”.