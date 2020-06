Lanzan bombas lacrimógenas al diputado Pedro Botello

Momentos antes de que el diputado Pedro Botello fuera trasladado a un centro médico de La Romana, casi se enfrenta a golpes con el subdirector de Investigaciones Criminales debido a que el oficial trató de detener la marcha que defendía la entrega a los trabajadores del 30 por ciento del dinero de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Así relató a LISTÍN DIARIO el camarógrafo de La Romana, Adonis Quevedo, quien contó que fue detenido por la Policía cuando trató de grabar el enfrentamiento entre Pedro Botello y el coronel Alberto Trejo.

“Cuando veo al diputado que viene, me paro a entrevistarlo, cuando lo estoy entrevistando vamos para arriba caminando la calle y le dicen a él Botello te van a quemar la guagua, y él se manda corriendo para atrás, el coronel y Botello se iban a enfrentar a golpes, yo tenía las imágenes, yo tenía todo”, dijo el camarógrafo.

Dijo que el coronel Trejo le arrebató el celular y lo agarró por uno de sus brazos y posteriormente su detenido en un cuartel policial de La Romana.

“Trejo me agarró, me arrebató el teléfono, me agarró por un brazo y me enganchó en el camión, me llevan al cuartel, allá me entran casi a la celda y me borraron las imágenes y me borraron todo, Trejo me dice que era necesario apresar porque las imágenes no podían salir”, indicó Quevedo.

Momentos después de su detención, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Romana, Pedro Botello, fue llevado a la clínica Canela II en la misma ciudad luego de inhalar humo de bombas lacrimógenas.

Mientras que luego fue trasladado a un centro médico de Santo Domingo.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del legislador.

Posteriormente, Adonis Quevedo recibió las disculpas de parte de la Policía Nacional de La Romana, debido a que su apresado por “confusión” y fue liberado.