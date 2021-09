La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, realizó un conversario sobre el “Impacto del Sargazo y sus consecuencias en el turismo”, con la participación de los especialistas del medioambiente: Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), y Otto Cordero, exdirector del Centro UASD Puerto Plata.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Alexi Martínez Olivo, en representación de la rectora, doctora Emma Polanco Melo, quien resaltó la importancia de exponer y debatir temas como éste, en un momento en el que el mundo sigue siendo golpeado por la COVID-19, y ahora es sorprendido el sector turismo con el flagelo del Sargazo.

Durante el desarrollo del conversatorio que tuvo lugar a través de la plataforma Zoom y transmitido vía Facebook Live de la Primera Universidad del Nuevo Mundo, los expertos afirmaron que las investigaciones sobre la presencia del Sargazo en playas dominicanas y en las costas del Caribe, deben ser lideradas por la UASD; como principal asesora del Estado, debido a la importancia que tiene el Centro de Investigaciones que posee la referida academia.

“El problema del Sargazo no es única y exclusivamente de República Dominicana, es de la región, por eso este debe ser tratado a nivel regional”, dijo el también profesor de la escuela de Derecho de la UASD, Euren Cuevas.

El medioambientalista explicó que la presencia de Sargazo en las playas dominicanas ha incrementado en los últimos años, como consecuencia del cambio climático.

Durante su intervención, el experto dijo que el mayor impacto del Sargazo en el turismo en República Dominicana es que ocupa las playas, lo que desincentiva la presencia de turistas.

Propuso como solución a este problema, colocar barreras en el mar para atrapar el Sargazo, y luego, usarlas como biomasa para la generación de energía o producción de carbón activado.

En tanto que, el maestro Cordero entiende que las barreras no son una solución definitiva a la presencia del Sargazo en las costas del Caribe. “Para poder controlar el Sargazo no basta con las barreras, así no lo vamos a lograr”, expresó.

Resaltó que la República Dominicana registra la mayor cantidad del Sargazo del Caribe, al tiempo que señaló que el impacto más fuerte está en las plantas eléctricas, que han tenido que ser apagadas porque el Sargazo las tapa.

Asimismo, dijo que lo más preocupante del Sargazo son las noticias amarillistas que provocan que los turistas después de leer las noticias, como las que publican la mayoría de los periódicos dominicanos, descarten como destino turístico a la República Dominicana.

Ambos ambientalistas coincidieron en proponer como posible solución a este flagelo, que la UASD conecte con otras universidades de la región y busquen una solución en conjunto para acabar con la presencia del Sargazo en las costas del Caribe.

En la actividad estuvieron presentes, además, la directora de la Escuela de Hoteleria y Turismo, maestra Dorka Alcántara; quien fungió como moderadora de este conversatorio, la directora de la Escuela de Mercadotecnia, Sorivel Pérez Vegazo, profesores y estudiantes de esta casa de altos estudios.