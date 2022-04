“No me deja volver a publicar… desde hace 2 horas”, comentó la celebridad una captura de pantalla en la que se aprecia que no logró publicar una de sus recientes historias

La supermodelo estadounidense de ascendencia palestina Bella Hadid ha acusado a Instagram (red social perteneciente a la compañía Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida) de limitar la exposición de su cuenta a raíz de las historias que intentó publicar la celebridad sobre la violencia que estalló el pasado viernes durante los enfrentamientos entre la Policía israelí y feligreses palestinos cerca de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.

“Instagram me ha impedido publicar mis historias, casi siempre cuando se trata de Palestina, supongo”, lamentó la modelo. “Cuando publico sobre Palestina, inmediatamente, me ponen bajo los efectos del ‘shadowban’, por lo que, casi un millón menos de ustedes ven mis historias y publicaciones”, declaró Hadid a sus 51 millones de seguidores.

El ‘shadowban’ es una restricción que la plataforma activa para que las publicaciones de algunos usuarios no tengan la visibilidad total, es decir, para que sus ‘posts’ aparezcan menos a los seguidores y los hashtags se vuelvan indetectables, por lo que estas cuentas acusan una notable pérdida de exposición y tienen dificultades a la hora de conseguir nuevos seguidores.

“No me deja volver a publicar… desde hace 2 horas”, comentó la modelo una captura de pantalla en la que se aprecia cómo no logró publicar una de sus recientes historias.

Hadid también señaló que no le dejaron subir dos ‘posts’ “muy importantes” que había intentado volver a publicar desde la cuenta Eye On Palestine. actualidad.rt.com