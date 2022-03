La nutrición es una de las esferas de la vida de la que todos creen saber. Así, con más de leyenda que de información, se transmiten ideas erróneas, como que el limón quema grasas o los alimentos saludables pueden comerse “a libre demanda”.

En este sentido, las pastas son portadoras de más de una creencia, todas demonizantes de este alimento: que engorda, que no se la debe acompañar con proteínas, y que se debe evitar su consumo por la noche están entre las más escuchadas.

Sobre la que hace referencia al horario en que conviene o no comerlas, Infobae consultó a especialistas, para conocer si es real que se desaconseja su consumo por la noche, y cuál es la causa.

Comer carbohidratos a la noche engorda



“Hay un mito que dice que comer carbohidratos a la noche engorda porque hace que se transformen en grasa”. La licenciada en Nutrición Laura Romano (MN 5992) comenzó a explicar que “en primer término esto no es así porque nada tiene que ver que sea de día o de noche; y en segundo lugar, el mito se basa en que eso ocurre porque a la noche no se gasta energía y eso no es así porque el cuerpo gasta energía incluso durmiendo”.

Y tras explicar que “el metabolismo basal, que es la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo, es el que se encarga de mantener todo nuestros sistemas funcionando y eso demanda energía”, la especialista apuntó: “En realidad, la grasa se almacena cuando se consume más de lo que el cuerpo necesita en un momento determinado, y no tiene que ver con si es de día o es de noche. Si consumimos más de lo que el cuerpo necesita, se almacena en forma de grasa porque es la única manera que el cuerpo tiene de administrar lo que le sobra”.

“Así hayamos comido carbohidratos, proteínas o grasas, que son los tres nutrientes que aportan calorías -además del alcohol- si comimos de más, el cuerpo usa lo que necesita para realizar sus procesos metabólicos y el resto lo guarda -detalló Romano-. El ‘guardar grasa’ no tiene que ver con el nutriente en sí sino con que lo que se consumió estuvo de más”.