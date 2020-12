La palabra “Pulpo” se ha convertido en tendencia en las redes sociales. A raíz de las investigaciones del ministerio público denominada “Operación Anti Pulpo” a ex funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezado por el ex presidente Danilo Medina por corrupción. Muchas personas tienen curiosidad en saber el porqué se le llamó “Operación Anti Pulpo”.

Con memes, videos, canciones, frases, sátiras, fotos y demás cualidades tratan de comparar el popular molusco con los imputados y que nos llevan a indagar qué es un Pulpo. Saber no termina. Claro estoy en las redes sociales para muchos, pero es una realidad para otros que son mayorías.

La “Operación Anti Pulpo” es donde el Ministerio Público determinó que Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Nos vamos a enfocar solamente en las definiciones reales que aparecen en Google. Esperamos que todos ustedes los lectores logren amarrar un Pulpo real con la “Operación Anti Pulpo” y sus principales protagonistas. En qué se parecen los imputados a un Pulpo. Miremos sus conductas, comportamientos, habilidades, relaciones y su poder para manipular y aprovecharse de sus presas.

¿Qué es un Pulpo?

Es un molusco marino sin concha, de cabeza ovalada y muy voluminosa, ojos grandes, dos branquias y ocho largos tentáculos con dos filas de ventosas; es muy voraz, se alimenta de moluscos y crustáceos, vive de ordinario en el fondo del mar y su carne es comestible.

“algunas especies de pulpos que habitan en zonas abisales miden más de 12 m”

Tienen un cuerpo blando que puede alterar rápidamente su forma, permitiendo que se escurran a través de pequeñas grietas. Arrastran sus ocho apéndices detrás de ellos mientras nadan. Utilizan el sifón tanto para la respiración como para la locomoción, expulsando un chorro de agua. Cuentan con un sistema nervioso complejo y una vista excelente y se encuentran entre los invertebrados más inteligentes y de mayor diversidad conductual.

¿Qué hace el pulpo?

Como si todo esto fuera poco, el pulpo es capaz de nadar a gran velocidad, ya que puede propulsarse a través de la expulsión de agua por medio de su manto. Además, dado que su cuerpo es muy flexible, puede entrar por hendiduras y grietas de poco tamaño, burlando casi de forma infalible a sus robustos predadores.

¿Cómo cazan los pulpos?

Son animales muy ágiles y excelentes cazadores. Gracias a que pueden impulsarse emitiendo un chorro de agua, pueden atacar rápidamente a su presa mientras la toman con sus extremidades provistas de ventosas y la llevan a la boca.

¿Cuánto dura la vida de un pulpo?

De 3 a 5 años

¿Qué significa regalar un pulpo?

En general, el simbolismo del pulpo es un recordatorio de que para conseguir lo que deseas ahora mismo necesitas camuflarse y pasar desapercibido. … El significado del pulpo puede significar la necesidad de que usted finja que es algo más de lo que es.

¿Cómo se mata un Pulpo?

Morderle justo entre los ojos. Lo dice Josh James, un experto en supervivencia. De acuerdo con el experto en supervivencia de Nueva Zelanda, Josh James, la mejor manera de matar al pulpo que hayas capturado para la comida es morderle, literalmente, justo entre los ojos (cerca del cerebro).

Por Raquel Nova