El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) puso en circulación la segunda edición del libro La otra inmigración. Estudio sobre las corrientes de inmigración de procedencia extrainsular y la integración social y económica de los inmigrantes de las principales comunidades etnonacionales de la autoría de los reconocidos científicos sociales dominicanos Francisco Cáceres, reputado demógrafo de amplia experiencia en los estudios migratorios; Franc Báez Evertsz, reconocida autoridad en el estudio de las migraciones, fallecido en 2016, y el también demógrafo y estadístico César Andrés Caamaño.

El estudio es un compendio de la caracterización migratoria en veintiún años (1981-2002) de la inmigración extrainsular, el cual permite llenar un espacio importante en la literatura especializada con una metodología innovadora que combina el análisis empírico de la información estadística existente, pero también la producida por una encuesta especializada aplicada en este caso para los inmigrantes no haitianos que han ingresado al país en años recientes (2006-2008).

“Este libro constituye un aporte fundamental para la liquidación de un mito: la exclusividad inmigratoria haitiana y sus falsos peligros para el colectivo dominicano. Asimismo, contribuye a dejar claramente establecidas las lógicas no conflictivas de acogida e integración de los inmigrantes, al tiempo que revela cómo la nación dominicana enriquece su cultura, amplía sus capacidades tecnológicas y potencial emprendedor al dar acogida a esa diversidad de ciudadanos del mundo que han decidido ligar su destino a la historia y sociedad dominicanas”, señaló el Dr. Wilfredo Lozano, director ejecutivo del INM RD, quien tuvo a su cargo la presentación de la obra.

En ese sentido, Cáceres añadió que existe la necesidad de “deshaitianizar” el abordaje de la migración y exorcizar el discurso de la falsa invasión pacífica, debido a que el país hospeda a inmigrantes de cerca de 100 países. Este volumen estudia diez colectivos de inmigrantes considerados entre las más representativos de la inmigración de procedencia no insular.

En los datos encontrados, se estima que en 2002 se ponía de manifiesto que los mayores contingentes de extranjeros no haitianos residentes provenían de Venezuela (4,730), Estados Unidos (3,012), Puerto Rico (2,897) España (2,430), Italia (2,300), Cuba (2,255), Alemania (1,680), Colombia (1,552), China (1,192) y Francia (834). En 1981, a excepción de México, Japón e Inglaterra, estas nacionalidades constituían los grupos poblacionales extranjeros no insulares numéricamente más importantes en la República Dominicana. Sobre la actualización de estos resultados, los autores no descartan realizar un segundo volumen que amplíe el comportamiento de estos colectivos.

El documento apunta que independientemente de que los censos no permiten determinar el volumen de inmigrantes internacionales, sí proporcionan una idea de la composición relativa a la población en función de la nacionalidad. Para el logro de este objetivo, los autores hicieron una amplia revisión bibliográfica sobre el tema y las comunidades inmigrantes estudiadas, utilizaron las bases de datos de los censos nacionales de población y vivienda de 1981 y 2002, así como una serie de encuestas de cobertura nacional que incluía la variable de país de nacimiento, tal es el caso de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) de 1991 y 1996, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2006, entre otras, además de estudiar datos de organismos gubernamentales, embajadas y consulados, entrevistas a personas vinculadas al tema y encuestas a miembros de las principales comunidades inmigrantes no insulares radicados en el país.

“Este esfuerzo científico hace una importante contribución al desarrollo de la ciencia, por tres razones básicas. En primer lugar, desde diversas perspectivas aborda esa otra inmigración que es considerada secundaria […]; en segundo lugar, combina la investigación cuantitativa con la cualitativa de forma altamente eficiente, y, en tercer lugar, hace uso de diferentes tipos de información existentes en el país acerca del tema”, afirmó Cáceres.

Por su parte, Caamaño resaltó que este fenómeno debe investigarse continuamente, en especial por el constante cambio que ocurre en la dinámica migratoria. De igual forma, dijo que estos procesos deben aprovecharse para comprender los flujos de personas e indicó que “aquellos individuos que llegaron a nuestro país y tienen hijos y nietos están formando una nueva realidad dominicana. Todos juntos somos uno solo y eso debe ser estudiado y entendido”.

El encuentro, moderado por la socióloga Adria de la Cruz, fue realizado en formato semipresencial y contó con la asistencia del Sr. Julián Mateo, viceministro para la Inspección del Ministerio de Trabajo y la Sra. Claudia Pérez, encargada del área de Migración Laboral de este organismo; el Sr. Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones; la Sra. Gina Gallardo, encargada de la Escuela Nacional de Migración y la Sra. Germania Estévez, encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios del INM RD; el Sr. Frank Báez, poeta e hijo del fenecido investigador y autor del libro Franc Báez; el Sr. Gabriel Gualano de Godoy, jefe de misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Sra. Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y la Sra. Mildred Martínez, directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales de esta institución.

La otra inmigración se encuentra disponible en el subportal de Transparencia, sección Publicaciones oficiales de la página del INM RD www.inm.gob.do.