La ONU denuncia en un informe el rápido deterioro de la calidad de vida y seguridad de los palestinos en Cisjordania y este de Jerusalén tras los ataques realizados por Hamas a Israel el pasado octubre.

Según los datos, entre el 7 de octubre y el 20 de noviembre se registró un incremento de las incursiones aéreas y terrestres israelíes sobre territorio cisjordano, saldándose con la muerte de al menos 300 civiles, 79 de ellos menores, así como decenas de heridos. De acuerdo con las estimaciones, el ejército de Israel acabó con la vida de 291 palestinos, siendo el resto de muertes provocadas por colonos israelíes.

“El uso de tácticas y armamento militares en contextos de aplicación de la ley, el uso de una fuerza innecesaria y desproporcionada, así como el empleo de restricción de movimiento amplias, arbitrarias y discriminatorias que afectan a los palestinos son extremadamente preocupantes”, ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Las violaciones documentadas en el informe repiten los patrones de otras registradas en el pasado dentro del contexto de la larga ocupación israelí en Cisjordania. Sin embargo, la intensidad de la violencia y represión es algo que no se había visto en años”, ha añadido.

El documento también arroja información sobre algunos de los episodios de mayor virulencia ocurridos entre el 7 de octubre y el 20 de noviembre. Especialmente violentos fueron el 19 y 20 de octubre, donde tras una incursión de más de 30 horas sobre el campo de refugiados de Nur Sham en Tulkarem (norte de Cisjordania ocupada), soldados y colonos israelíes emplearon fuerzas de asalto que se saldaron con la vida de 14 palestinos, seis de ellos niños, además de varios heridos y detenidos.

El informe alerta del “preocupante incremento” de los actos violentos de los colonos israelíes que viven en la Cisjordania ocupada contra los palestinos. A lo largo de 2023 se registraron más de 1.200 ataques de milicias israelíes sobre propiedades palestinas, un 45 % más que en 2022, acabando en el proceso con la vida de 17 civiles. En Cisjordania hay actualmente unos 465.000 asentamientos ilegales israelíes, 230.000 más en el este de Jerusalén, una cifra que ha seguido creciendo gracias al apoyo de políticos israelíes.

