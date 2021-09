La matemática pura como ciencia no tiene interpretación. El problema comienza cuando se usa en otras actividades humanas para medir resultados como en elecciones.

En ese uso no hay forma de que la mitad de 4 sea 2 o la de 5, 2.5. Usada de esa manera puede dar decenas, centenares y hasta miles de resultados.

Este es el caso del Colegio Dominicana de Periodistas donde muchos colegas suman de acurdo a conveniencias muy particulares y leen literalmente adrede.

Veamos la sustentación de la razonado anteriormente. El artículo 45 del Reglamento Interno del CDP establece que ¨para que una Asamblea Electoral sea válida deberá votar la mitad más uno de los miembros del Colegio con derecho a voto. En caso de no cumplirse este requisito, la Comisión Electoral convocará a otra asamblea electoral dentro de los 45 días siguientes a la fecha originalmente fijada, mientras permanecerán al frente del CDP las autoridades vigentes¨

Acontece que el artículo 10 del Reglamento Interno del CDP establece la existencia de tres categorías de miembros: miembros activos, miembros pasivos y miembros honorarios. De esos tres solo los activos, si se activan, tienen derecho a voto por lo cual la mitad más uno comienza a cambiar.

También en el artículo 11 del Reglamento Interno establece que: ¨Los miembros activos son quienes ejercen la profesión de periodista en cualquiera de sus formas o se dedican a la actividad académica o gremial en el área de la profesión y cumplen con el pago de las cuotas establecidas y la asistencia a las asambleas y otras responsabilidades señaladas por la ley y los reglamentos aprobados por los órganos de dirección¨.

Continuando con la mezcla de matemática y elecciones se establece en el artículo 17 del Reglamento Interno que la calidad de miembros activo se pierde: a) Por el incumplimiento del pago de cinco cuotas consecutivas o doce cuotas alternas, b) Por incumplimiento de las normas éticas, el Reglamento Interno y demás disposiciones establecías por los organismos del CDP, previa disposición del Tribunal Disciplinario y de la Asamblea Nacional, c) Por inasistencia a tres Asambleas Electorales consecutivas sin presentar excusas validad, d) Por el abandono voluntario del ejercicio de la profesión.

Con el objetivo de que una gran mayoría de los colegas se activen para que puedan votar las comisiones nacionales electorales siempre otorgan una gracia económica, la última de las cuales fueron de RD$100.00 =Cien pesos dominicanos= para que los colegiados que no estén al día en sus deberes institucionales adquieran la condición de miembros activos y pudieran sufragar.

Por lo tanto, la Asamblea Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas se constituyó válidamente con los miembros activos que incluyó a los que estaban al día en el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, muy pocos, por cierto, y además a todos los que se acogieron a la gracia otorgada por la Comisión Nacional Electoral.

Como vemos es a todas luces incorrecta la apreciación de que en las elecciones del pasado 27 de agosto no voto el 50 por ciento más uno de los miembros activos del Colegio Dominicano de Periodistas, como argumentan algunos dirigentes de movimientos, al partir de la errónea premisa de que todos los periodistas que aparecen en el padrón electoral del CDP son miembros activos, desconociendo las tres categorías de miembros que define el artículo 10 del Reglamento Interno: miembros activos, miembros pasivos y miembros honorarios.

A lo anterior es necesario agregar que el artículo 17 del Reglamento Interno del CDP establece que la condición de miembros activos se pierde ¨por incumplimiento del pago de cinco cuotas consecutivas o doce cuotas alternas¨, que previo a las elecciones del 27 de agosto del 2021, era la situación de la mayoría de los miembros del gremio, por lo cual la Comisión Nacional Electoral otorgó una gracia especial para que los colegiados que no estuvieran al día en sus deberes institucionales adquirieran la condición de miembros activos y pudieran sufragar, de lo que se duce de manera simple que los que no se acogieron a esa gracia y tampoco estaban al día en el pago de sus cuotas no formaban parte de la mitad más como se pretende hacer creer en una interpretación matemática pura que no aplica para este caso.

Por Wilfredo Medina

Miembro de la Comisión Nacional Electoral, pasado presidente del IPPP y varias veces directivos del CDP a nivel nacional.