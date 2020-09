La artista Chabelly presenta su sencillo “Me Estás Matando” una adaptación en merengue de la balada de Natti Natasha.

Dicho tema tiene un mensaje bien claro contra la violencia de género, en sus letras habla sobre agresión psicológica y la traición por que atraviesa una joven.

“Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando”

Con estas letras, se busca que las mujeres que están pasando por maltrato psicológico identifiquen a tiempo que esto es un tipo de violencia, aunque no sea física.

Incluso, la merenguera tomó la iniciativa de promover un challenge a través de las redes, llamado #NoViolenciaContraLaMujer donde se hace un llamado a la sociedad para poner un stop.

Esta propuesta con nuevos colores, pero sobretodo bailable ya que es el ritmo musical que representa al país, se está colando en el gusto popular, gracias al sabor e inigualable voz de esta merenguera.

Chabelly perteneció a la afamada orquesta de merengue “Las Chicas del País”

La composición de esta pieza musical es del baladista Wason Brazobán, la producción de Carlos Santos y sus arreglos, gracias a José Quiróz.