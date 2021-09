La cantante urbana La Materialista pidió perdón por las imágenes que colgó en su cuenta de OnlyFans y que se extendieron en todas las redes sociales.

Llorando y cubierta de los pies a la cabeza la intérprete de “Las chapas que vibran” habló en una entrevista en el programa “Vale por tres”, donde aseguró que esos videos salieron a la luz pública por una “equivocación”.

“Yo no he dormido nada todos estos días, bueno desde ayer que fue que me entere, quiero aprovechar para pedirle disculpas a todos mis fans y a la gente que se sintió ofendida”, expresó Yameiry Infante.

Agregó que pese a ese acontecimiento recibe mensajes agradables de su fanaticada y ha recibido apoyo de algunas de sus exparejas que la conocen y saben cómo es ella.

“Yo conozco mi valor y mi respeto y me lo seguiré dando, como lo he hecho en todos estos años de carrera”, dijo.

Se recuerda que la cantante urbana decidió sumarse a la plataforma OnlyFans y ha causado revuelo entre sus fanáticos y todos los internautas gracias a los videos que se han filtrado de desde esa plataforma.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver a la intérprete de “Las chapas que vibran” dejando muy poco, o nada, a la imaginación, lo que es usualmente lo que se comparte en dicha plataforma para adultos.

Hace unos días la cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que se sumaba a OnlyFans porque prefiere ser criticada a quedarse con las dudas.

“Me gusta caminar en el filo de la navaja. Nunca he sido una chica regular. Es tanto lo que han criticado todo y cada una de las cosas que he hecho que me acostumbre a las Mismas y por tal razón prefiero ser Criticada a quedarme con duda”, dijo La Materialista mientras les daba la bienvenida a su “zona de placer”.