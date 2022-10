La lotería de visas para Estados Unidos ya tiene fecha; República Dominicana de los países participan

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El sorteo de visas de diversidad se habilita pocas semanas al año y permite obtener la green card. Para participar en la edición de 2024, que tendrá 55.000 visas, hay que cumplir algunos requisitos específicos y completar un formulario complejo

La lotería de visas para los Estados Unidos ya tiene fecha. Luego de muchos problemas en los años anteriores, en particular el retraso en el procesamiento, que dejaron a las visas de diversidad detenidas en un limbo, las autoridades informaron la inscripción para participar en el sorteo para 2024. El proceso de inscripción puede parecer complicado y por eso es importante informarse previamente a someter los documentos y entender las instrucciones a seguir.

El Departamento de Estado (DOS) anunció que la ventana de inscripción para la lotería de visas del año fiscal 2024 (DV-2024) se abrirá el miércoles 5 de octubre de 2022 a las 12:00 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos. El período de inscripción concluirá el martes 8 de noviembre de 2022.

Más de 10 millones de personas de todo el mundo concursan cada año. Para el sorteo DV-2024, Estados Unidos tendrá disponibles hasta 55.000 visas. No se admitirán entradas tarde ni en papel. La solicitud debe realizarse por vía electrónica a través del portal web dvprogram.state.gov.

Al igual que el año pasado, en este sorteo no pueden participar ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana y Venezuela, entre los países de América Latina: el DOS explicó que aquellos países que han enviado más de 50.000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años quedaron fuera.

No obstante, hay dos excepciones que permiten que los originarios de esos países participen: si el cónyuge es nativo de un país incluido en el sorteo (los dos miembros de la pareja deben estar nombrados en el formulario de entrada) y si ninguno de los padres nació o era residente legal en ese país de nacimiento y en cambio eran oriundos de un país incluido en la lotería.

El DOS advirtió que no hay costo alguno para presentar la solicitud en línea. Eso sí, se recomienda que lo haga utilizando un navegador actualizado. El solicitante debe completar su propia inscripción y, en caso de buscar ayuda, se recomienda que esté presente durante el proceso.

¿Qué hace falta para participar de la lotería de visas?

Los solicitantes deben cumplir uno de dos requisitos:

1) Haber completado el bachillerato o un equivalente, definido como el haber cursado satisfactoriamente 12 años de estudio de educación primaria y secundaria; o

2) Tener dos años de trabajo en los últimos cinco en una profesión que requiera al menos dos años de estudio o experiencia para ejercerla.

La solicitud requiere que se incluya alguna información básica (nombre tal como aparece en el pasaporte, género, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, datos de los hijos, domicilio para correo postal, país de elegibilidad, país de residencia) y algunas exigencias específicas, como fotografías recientes (del solicitante, el cónyuge y todos los hijos incluidos en el documento) que cumplan con los estándares de la foto para visa.

El correo electrónico que solicita el formulario tiene que ser uno al que el solicitante tenga acceso hasta mayo de 2023. Pero el DOS nunca enviará un correo electrónico diciendo que has sido seleccionado para una visa de diversidad. Tú tendrás que consultarlo.

Nunca el gobierno de Estados Unidos ha enviado correos electrónicos para informar a los individuos que han sido seleccionados y tampoco se hará en el programa DV-2024. Si eres seleccionado, solo recibirás comunicaciones sobre tu cita una vez que hayas respondido a la notificación en Entrant Status Check, el único sitio donde podrás saber si has sido seleccionado.

Si al verificar el estado de la solicitud encuentras que has sido seleccionado, sólo entonces tienes que estar atento a recibir un correo electrónico del DOS cuando haya disponible una entrevista de inmigración. Estas comunicaciones no contendrán información sobre la fecha y hora de la cita; simplemente te dirán que vayas al portal Entrant Status Check para obtener detalles.

El DOS puede que envíe correos electrónicos recordándote que revises Entrant Status Check para que sepas tu estatus. Sin embargo, esos correos nunca indicarán si has sido seleccionado o no.

Como el nivel educativo es un requisito importante para la DV-2024, el formulario también requiere que expreses qué nivel de escolaridad has alcanzado. Las opciones son primaria solamente, algo de bachillerato sin diploma de graduación, diploma de bachillerato, escuela vocacional, algunos cursos de universidad, título universitario, algunos cursos de posgrado, maestría, algunos cursos de doctorado, doctorado.

En cuanto a los datos de los hijos, la solicitud pide que se incluyan el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento y el género de todos los hijos vivos y menores de 21 años de edad, sin importar que vivan contigo o si lo acompañarán o seguirán a los Estados Unidos. Asegúrate de incluir a todos los hijos naturales, todos los hijos legalmente adoptados y a todos los hijastros solteros y menores de 21 años en la fecha de entrega de tu solicitud, aun si ya no estás casado con el otro padre y no residen ni emigrarán contigo.

Una vez completada la solicitud, verás una pantalla con tu nombre y número de confirmación único. Imprime esta pantalla y asegúrate de no extraviarla. A partir del 6 de mayo de 2023, podrán revisar el estatus de tu solicitud. Para eso necesitas tu número de confirmación y el correo electrónico en tu formulario de inscripción. Sin esta información no podrás hacerlo. Esta es la única manera de saber si has sido seleccionado.

Si cumples los requisitos para participar, deberás completar en línea un formulario complejo.



Hay una edad mínima para inscribirse al programa de visas por diversidad?

No hay edad mínima, pero los requerimientos educativos o laborales descalificarán a la mayoría de las personas menores de 18 años.

Estoy en los Estados Unidos, ¿puedo inscribirme en el sorteo?

Si, es posible inscribirse desde cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos.

¿Se puede someter más de una solicitud?

No. La ley prohíbe más de una solicitud por persona en un período de inscripción.

¿Podemos mi cónyuge y yo inscribirnos cada uno por separado?

Sí, cada cónyuge puede inscribirse una vez por separado, si cumple los requisitos de elegibilidad. Si uno de los dos es seleccionado, el otro puede postularse como dependiente derivado.