Debemos trabajar para un país mejor, un país donde la gran mayoría pueda tener un empleo digno, una mejor educación y no menos importante un mejor servicio de salud.

Hoy en día, para nadie es un secreto el gran descontento que tiene el pueblo dominicano.

La República Dominicana ha venido atravesando una que otras desilusiones, más en el trascurso de este nuevo gobierno que ya no es tan nuevo.

Se esperaba un nuevo cambio, de la misma manera, otro amanecer para esta gente, lamentablemente todo ha surgido diferente, de mal en peor.

No hay control en nada, de nada. Ejemplo, a nivel de la canasta familiar, semana tras semana suben su valor, los combustibles y los medicamentos es mejor no preguntar precios para no morir antes de tiempo. Pero eso no se queda ahí, mis amados lectores.

Este país no aparece oficio u trabajo por ningún lado, todo está por las nubes, no existe una vacante por parte, díganme, ¿cómo es posible subsistir en la vida?

La gente esperaba un hermoso cambio, un país con más esperanza, por ende, mejor forma de vida, pero todo ha surgido contrario de lo que se esperaba. Los padres de familia tienen las manos sobre su cabeza, no saben qué hacer, donde buscar el sustento de su familia, que puerta tocar, es que todas están cerradas para la masa humilde del territorio dominicano.

No se ha tomado en cuenta al pueblo elector dominicano que lo subió al poder, esperando una transformación en algo positivo. Nuestros jóvenes estudiantes han tenido que abandonar su estudio universitario, no tienen como pagar esos gastos.

Pero nadie dice nada al respecto, todos los funcionarios están con boca cerrada y la gente cada día con la mente llena de preocupación, porque reitero, no hay trabajo y los alimento cada día más alto.

Las universidades privadas están abusando con sus estudiantes, pero nadie le interesa hablar de eso. A nadie le interesa que los jóvenes se eduquen, que nuestros hijos se superen y tener un país lleno de jóvenes sanos y un futuro mejor cada día.

Por Ramona Bourdierd

Estudiante Psicología. Reside en Santo Domingo.