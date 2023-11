“La esperanza” del Market Emotion Cycle, garantiza triunfo presidente Luis Abinader 2024

Por Luis Fernando García

Las masas se mueven a través del ciclo emotivo del mercado o el Market emotion Cycle, que se

conoce como ciclo psicológico del inversor o sentimiento del inversor. El mismo refiere a las

diferentes fases de las emociones psicológicas que experimenta el inversor, a través del ciclo

emotivo del mercado o el market emotion cycle. Estas fases son caracterizadas por un rango de

emociones que pueden influir en el comportamiento y las decisiones en las inversiones. Este ciclo

de emociones típicamente sigue un patrón de comportamiento a través del tiempo.

Como todo es económico, luego humano y después social, las decisiones que tomaremos a través

del tiempo, siempre será con la intención de mejorar nuestro futuro económico y con ello, el de

nuestras familias. A los seres humanos nos mueven dos emociones principales y extremas, “fear

and greed”, “el miedo y la ambición”, y dentro de estos extremos tenemos 6 emociones o

comportamientos diferentes, que pueden cambiar o variar de acuerdo a las condiciones

externas o internas que afecten el mercado, ya que el mismo no es lineal.

Este movimiento y comportamiento del ciclo del mercado, es el mismo que utilizamos en el

análisis del movimiento de masas para determinar quién tiene el favor del pueblo en las

elecciones presidenciales. Ese candidato entonces, tiene la más alta probabilidad de ganar la

presidencia del país. Por esta razón, la bolsa de valores tiene un comportamiento diferente cada

4 años al que le llamamos “Presidencial cycle”, o “ciclo presidencial”.

Cuando extrapolamos estas emociones a la política vemos que en su momento, todos los

presidentes han pasado por este ciclo emotivo de las masas, que determina que gane la

contienda electoral. Ese mismo ciclo también es vital para que ese presidente se reelija y, gane

o pierda de acuerdo al desempeño en la economía. Estas emociones son:

1.- Optimismo, el inversor está optimista y tiende a tener positivas expectativas de las inversiones

y lo mismo pasa en la política.

2.- Euforia, el inversor alcanza el mayor optimismo y su pico, lo que contribuye a la pérdida de

confianza porque el ciclo tiene tendencia a la baja.

3.- Miedo, en la medida que el mercado baja aumenta el miedo y el pánico se incrementa y

produce ventas masivas y la bolsa baja más

4.- Pánico, el inversor alcanza el miedo extremo y la bolsa termina de colapsar y este punto

prácticamente todo se ha perdido.

5.- Depresión, en este punto el inversor ha perdido el entusiasmo por el mercado, debido a la

caída brutal del mismo y pierde el interés de volver a entrar a pesar de que las condiciones han

cambiado y posiblemente mejorado un poco.

6.- Esperanza, en este punto el mercado mejora y el inversor entiende que tiene oportunidad

y comienza a sentir una ligera emoción de esperanza, que le permitirá estar mejor.

Esta emoción de esperanza, es lo que hace que un candidato sea presidente y donde todos

aquellos que lo han sido, en su momento han hecho sentir en la población, que ellos son la

mejor vía y única esperanza de un mejor porvenir económico y con ello garantizan el triunfo.

Cabe destacar, en la mayoría de los casos, los presidentes pierden las elecciones porque ya no

representan la esperanza del pueblo, y en consecuencia pierden las elecciones. En países como

los nuestros la corrupción y la impunidad, han sido el común denominador de los gobiernos

llenos de funcionarios ladrones y corruptos, que llegan al poder siendo miserables

económicamente y al cabo de 4 años, salen multi millonarios.

Por décadas de corrupción e impunidad y con la complicidad de los gobiernos que promueven

la corrupción, los funcionarios han desfalcado al país en miles de millones de dólares, a tal

punto que un expresidente dijo y cito: “Que en el país, se perdían $30,000 millones de pesos

en el ano”. Fin de la cita. Si calculamos a cuanto equivale esta suma por 20 años de gobierno

es equivalente al 34% del PIB del país, igual a US$ 36, 000 Millones de dólares del PIB actual

que es equivalente a US $106, 000 millones.

En el 2020 el candidato presidencial de ese momento Luis Abinader, logro convencer al pueblo

que él era la esperanza del cambio, que con élse acabaría la corrupción y la impunidad. Aunque

todos prometen lo mismo siempre, el pueblo decidió darle la oportunidad y lo convirtió en

presidente de la república, donde al llegar al poder, no tuvo la mejor economía del momento, ya

que encontró un país quebrado, saqueado por los pasados gobiernos anteriores. El candidato

hoy presidente, dio inicio una agenda basada en promesas que iba a recuperar el dinero robado

por los funcionarios ladrones del pasado y que no iba a permitir que funcionarios de su gobierno

cometieran ninguna indelicadeza y robaran el dinero del pueblo, ya que serían cancelados de sus

puestos y sometidos a la acción de la justicia. Lo que realmente sucedió, donde por primera vez

tenemos funcionarios ladrones presos corrupción.

A pesar de las dificultades económicas y geopolíticas, el gobierno del presidente Abinader pudo

sortear la economía y sacar al país de una de las mayores crisis en un siglo que comenzó, con

una pandemia que solo en EE.UU., se perdieron 40 millones de trabajos en 2 meses y en el país,

alcanzamos más de un 50% de desempleo y donde tuvimos confinados en nuestros hogares por

un periodo de tiempo muy prolongado. Ese buen manejo en la economía, del gobierno del

presidente Abinader y su equipo, le valió una mejor calificación a la deuda soberana de la RD.,

de BB- a una BB estable, colocando al país en una mejor posición económica y de inversión ante

los ojos del mundo. Este reconocimiento mundial, convirtió a la R.D., como el país a imitar por

otros.

Es importante señalar, que la agenda del presidente por primera vez, es la que puede llevar al

país al desarrollo definitivo y en 40 años o menos, dice el FMI, que podríamos ser una economía

avanzada y desarrollada por el buen manejo gerencial del gobierno y el banco central de la RD.

Esta agenda de tener un ministerio publico políticamente independiente, un mercado de

valores fuertes, nadie por encima de la ley y el que la hace la paga, han colocado al presidente

Luis Abinader en el favor del pueblo y no así de los otros candidatos, ya que no pueden primero

justificar su fortuna, ni tampoco pueden hablar de trasparencia y honestidad en el manejo de

los recursos del estado, porque cuando estuvieron al frente del mismo, la corrupción y

protegidos por la impunidad fue el norte por los pasados gobiernos. Por lo tanto, solo él puede

exhibir y decir que su gobierno ha sido el más honesto y transparente de los últimos año, que

lo convierte como el mejor presidente del país en décadas.

Esa esperanza de bienestar del ciclo emotivo del mercado y del ciclo presidencial que solo el

presidente hoy candidato, por su honestidad y buen sentir hacia su pueblo, son una de las

evidencias que lo llevaron al poder en el 2020 cuando se le dio la oportunidad por el cambio.

Por lo tanto, el presidente solo necesita mantener esa ESPERANZA, y que él es, la única vía que

el pueblo necesita para continuar y así, garantizarle un mejor futuro y con ello un mejor país.

Su promesa de recuperar el dinero robado de los funcionarios corruptos y protegidos por la

impunidad, donde dijo y cito: “La impunidad tiene el camino cerrado”. Fin de la cita.

Si a pesar de las dificultades y las guerras Israel – Hamas, Rusia-Ucrania, la Pandemia y ahora

el conflicto con Haití y todas los problemas económicos y geopolíticos, si el candidato hoy

presidente puede sostener y aplicar esa agenda durante el tiempo mientras llegan las

elecciones, y cierra el camino de la impunidad, recupera lo robado, somete a los corruptos a

la justicia y ese dinero, lo invierte en obras sociales para todos los dominicanos, y el pueblo así

lo percibe, no hay ninguna duda que el candidato, actual presidente, Luis Abinader Corona,

será de forma contundente presidente de la RD periodo, 2024-2028.

El autor: Es ingeniero Civil

Experto en Bolsa de Valores y productor del programa El Ingeniero Revela