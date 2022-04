Contundente. Así reaccionó el artista urbano Arcángel sobre el caso de Rochy RD, quien fue apresado y acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años. El boricua habló a través de un «en vivo» en su Instagram, donde cuestionó que se justifique lo que está mal.

“La Maravilla” expresó que esta acción por la que el Ministerio Público se encuentra en investigación, no debe ser apoyada, y que cuando se enteró entró a la habitación de su hija para verla y abrazarla.

“Anoche cuando yo me enteré de la porquería, porque eso es una porquería, yo fui al cuarto de mi hija y mi hija estaba durmiendo, yo tengo una hija de 14 años, cabrón, yo tengo una niña hermosa, bella, llena de vida, radiante de 14 años, cabrón, y cuando yo me enteré de esa porquería yo fui donde mi hija y la cogí, le di un abrazo y la besé durmiendo y le pedí a Dios que nunca me le ponga a mi hija un hijo de la gran puta en su camino como tu, cabrón, porque yo no sé lo que yo terminaría siendo, cabrón”, dijo Austin Agustín Santos, nombre real del reguetonero puertorriqueño de origen dominicano.

“Yo habló de quien yo quiera y opino de quien yo quiera, a la hora que yo quiera porque el que el no quiera ver lo que yo hablo, sálgase para el carajo de aquí”, enfatizó.

“¿Hasta donde lo mal hecho se puede apoyar?”, cuestionó.

El cantante urbano aseguró que abusar de una menor de edad “no es de hombres, eso no es de gánster, eso no es de gánster, definitivamente eso de gánster no es, el que te diga gánster a ti no sabe, (dice otra persona: “dique wawawa”), el que te diga gánster a ti; ¿que gánster de qué? ¡Tú lo que eres es un abusador!”.

Finalmente, cuestionó que colegas del género apoyen al exponente. Luego que se dio a conocer el arresto de el dembowsero, figuras de la industria como Dj Adoni, Bulin 47 y Lápiz Conciente externaron su apoyo al imputado.

Este domingo se informó que fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción contra el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD, imputado de abusar sexualmente de una menor de 16 años. La siguiente audiencia fue programada para el próximo domingo 1 de mayo, a las 9 de la mañana, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

Los abogados del artista, de 29 años, pidieron un aplazamiento con fines de organizar su defensa. Indicaron que no querían apresurarse y conocer una audiencia sin tener los implementos necesarios para que el artista pueda obtener su libertad “lo más pronto posible”.

El Ministerio Público depositó la noche del sábado la solicitud de medida de coerción contra el imputado, para quien pide la imposición de prisión preventiva.

Caso de la madre de la menorLa abogada Arianny Pérez dio a conocer que a Maribel Mendoza, madre de la menor involucrada en el caso, se le concedió una garantía económica de 5,000 pesos para salir bajo libertad tras ser detenida por el caso.

Mendoza estaba acusada de maltrato contra la menor debido a un empujón que le propinó a su hija.

Según las declaraciones de sus abogadas, la defensa del artista le hicieron firmar un acuerdo a la madre de la menor para desestimar la querella, ya que, según lo declarado por Mendoza, no tenía conocimiento de lo que estaba firmando.