Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

‘’No lo haremos todo de golpe, pero poco a poco, con insistencia, un poquito se convierte en mucho’’.

En un recorrido por varias Instituciones del Estado y la calles del pueblo, descubrimos la gran pobreza patriótica de nuestros ciudadanos, al recibir la pregunta de la mayoría, de que si ya no nos nombraron en el gobierno del Presidente Abinader Corona.

Al decir que no a sus interrogantes , insistían: Es que dejaremos nuestro trabajo perdido ? Nosotros nos cuestionamos, cuando se trabaja por y para la Patria, en busca de un sistema justo e inclusivo, donde la población tenga acceso a todos los servicios públicos sin exclusión, maltrato y discriminación, que sus derechos fundamentales, como salud, educación, trabajo, techo, y libertad de expresión, que le sean respetados sus derechos. Esa es la recompensa y no necesariamente con un puesto de trabajo a un dirigente, sin importar quien fuera.

Aprendí a vivir con lo mínimo, el mismo Robert Allen nos ayuda a tener fuerza para vivir y luchar sin tener que mendigar, cito una de sus frases más excitante: ‘’Todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort.’’

Seguiré luchando por mi provincia, mi región y mi país hasta el final.

Por eso hoy a 529 años de nuestra colonización nos llaman país subdesarrollado, porque nuestro ciudadanos se conforman, si, se confirman aún con los espejitos, con cualquier cosa y la solución a un pequeño porcentaje de sus necesidades, las cuales solo le duran 4 años y en caso de que su partido de gobierno continúe le dura más, olvidando que mientras ellos son beneficiados con ese insignificante empleo, un miserable empleo mal pagado, la otra parte, fuera del gobierno es maltratada, humillada y violados todos sus derechos fundamentales.

Cuando dejemos el conformismo por pequeñas dádivas, y nos dediquemos a luchar juntos por todo los derechos de los ciudadanos sin importar color partidario, religión ni color de piel. No tendremos que preguntar si a fulano lo nombraron ? Porque no habrá oportunidad para todos y los gobiernos dejarán de acumular la riqueza del país entre un grupo para mantenernos mendigando un empleo de mala muerte, y nos obligan a pensar como ellos quieren que pensemos.

A mi no me van a utilizar como

a esclavo.

Nuestros respuesta es, no nos han nombrado, nuestro nombramiento será cuando exista la continuidad del estado, se rompa el monopolio, se respete la Ley que permite el desarrollo a la Libre Empresa y la competencia, cuando se eliminen los subsidios a los grandes empresarios y los privilegios a Legisladores y alto funcionario, nuestro nombramiento será cuando todos nos unamos y luchemos por los derechos de todos y de cada uno.

Un nombramiento a Martínez no es la solución al pueblo, la creación de fuentes de empleos a través de grandes proyectos públicos y privados que creen fuentes de trabajos dignos para todos, es un pago a nuestro trabajo.

Digamos si a la inversión pública y privada.

Digamos no al monopolio.

Digamos si a la inclusión social.

Digamos no a la exclusión.

Digamos si a la igualdad.

Digamos no a los privilegios de los Rico.

Por Mario Martínez

Frente Amplio – Provincia la Altagracia.