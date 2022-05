Por: Elis Peralta

Cuando hablamos de medios de comunicación o comunicación en sí nos referimos a un sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación, pero la comunicación como tal es un arte que transmite mensajes e informaciones básicas y fundamentales de convivencias humanas.

El carácter cualitativo que adquiere la comunicación entre nosotros es lo que nos hace propiamente humanos por tal razón un comunicador debe de ser consciente al narrar sus historias.

Cuando hablamos de comunicación nos referimos específicamente a informar, persuadir, exponer ideas, motivar a la participación y entretener. Todo dependerá del propósito para el cual sean empleados. Todo género periodístico guarda una estrecha relación con el objetivo final de la comunicación.

La comunicación periodística es poner en conocimiento de los lectores acontecimientos que han sucedido o que podrían llegar a suceder.

Los medios de comunicación han ido evolucionando con la era digital, la tecnología nos da herramientas como Twitter, Facebook y Smartphone que se han vuelto imprescindibles para que la comunicación sea más efectiva. Pero también están siendo un peligro en la sociedad.

¿Porque la tecnología es un arma de doble filo en la sociedad? La tecnología se ha vuelto en contra de los derechos humanos en estos tiempos. ¿La tecnología es una herramienta importante que beneficia al hombre y al mundo en general pero donde queda la privacidad de las personas?

Sin darnos cuenta hoy en día estamos siendo partícipes de hechos consternantes en la sociedad y es que, no estamos siendo empáticos.

Si bien hablamos de los medios digitales y tecnología como un cambio de evolución así también cada comunicador debe de experimentar ciertos cambios en objetividad, empatía y conciencia en cada una de sus historias narradas.

Los mensajes que se están transmitiendo a través de los hechos narrados están abriendo psicológicamente un abismo de destrucción humana.

Por lo que debemos de tomar en cuenta lo siguiente:

No relatar el paso a paso de los feminicidios (la noticia no es un tutorial así que no describa detalles innecesarios, hay que respetar la dignidad de la víctima)

No culpar ni juzgar a las víctimas (no sucedió porque lo dejó, ni por ir vestida de alguna forma)

No justificar los crímenes (el asesinato no fue por que llego tarde, ni por celos, ni porque estaba borracho)

Ampliar las fuentes (consultas profesionales, no se quede solo con el testimonio del vecino o allegado

Ayudemos a informar a las personas adecuadamente a través del arte de la comunicación.