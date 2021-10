Por José Zabala

La destacada presentadora de televisión y muy querida en la comunidad Dominicana y latina en la gran manzana Caroline Pimentel, anunció al portal digital Al Día TVMás y en sus redes sociales, que sufrió un accidente doméstico y que estará fuera por unos días de la programación regular de su canal Opción TV, el cual produce el popular programa Opción New York. La carismática y versátil Santiaguera, radicada en la ciudad de New York, es considerada como una de las presentadoras de la diáspora más reconocidas en los últimos años.

La presentadora estelar de la revista diaria informativa Opción New York que se transmite de lunes a viernes a partir de las 9:00 PM a 10:00PM por Dominican View para todos los Estados Unidos y por Teleuniverso para la República Dominicana a las 11:00 AM. Caroline Pimentel, actualmente es presentadora de varios programas de televisión, productora ejecutiva, comunicadora, maestra de ceremonias, talento comercial y la presentadora oficial del programa Opción New York y El Corazón de la Medicina con el Dr. Eliscer Guzmán.

“Gracias a todos mis seguidores, amigos y familiares por preocuparse por mi. De verdad muchísimas gracias. En estos momentos con el apoyo de todos ustedes mi recuperación será más rápida. Me siento muy bien, pero con mucho dolor, estoy en reposo atendiendo las recomendaciones de mi médico. Fue un accidente laboral casero con la lavadora quedando la mano izquierda atrapada y con lesión propia de una ama de casa latina. Estoy adaptándome con mi mano izquierda la cual está muy lesionada en tres tendones. Con Dios todo saldrá bien. Gracias a todos mis seguidores por su preocupación”, dijo muy apenada la chica de la televisión.

“Lamento no estar de manera continua con todos ustedes, pero seguiré trabajando desde mi casa que también es siempre su casa en cuanto a mis transmisiones en vivo para no perder el contacto con todos ustedes que son mis fieles seguidores. Gracias esperamos estar el próximo lunes 11 de octubre 2021 en nuestro canal Opción New York, directamente desde nuestras oficinas y así estaremos trabajando en los demás programas como son: El Corazón de la Medicina, Opción New York y en toda la plataforma de Opción TV que produce el experimentado Eddy Heredia”, finalizó diciendo Caroline Pimentel.

La talentosa Caroline, muy agradecida de sus seguidores dejo este estos contactos @carolinepimenteltv, email [email protected], para todos con el teléfono: (917) 660-4359. https://opcion.tv/