La Chilindrina anda buscando novio a sus 72 años; actor la manda a la “friendzone”

A sus 72 años y tras cuatro de quedar viuda, María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” está buscando novio incluso mencionó que estaba interesada en el actor cubano, Otto Sirgo, aunque este rechazó esa declaración.

“Definitivamente estoy abierta porque me siento muy sola. Si hay alguien que tenga entre 60 y 70 años y esté libre, ¡aquí estoy!”, expresó de forma divertida la comediante.

La Chilindrina, quien enviudó en el 2019 cuando su esposo Gabriel Fernández murió, explicó que está buscando una pareja para vivir en la misma casa, ver televisión y agarrarse de las manos, pero no para contraer matrimonio porque “Ya no se usa casarse”, afirmó.

Incluso la actriz de El Chavo del 8 le coqueteó al actor cubano, Otto Sirgo y al exnovio de su amiga, la fallecida comunicadora Talina Fernández.

“Puede que… digo, no estoy tan grande como Talina (Fernández), pero a lo mejor… no, la verdad, Talina era, en paz descanse, mi amiga linda y adorada, ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que la tenía ella, pero también son divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, dijo María Antonieta de las Nieves.

Agregó: “O sino le dicen a Otto Sirgo, si lo ven ustedes por ahí. Mi hija me dice ‘mamá, ahí está Otto Sirgo’, le digo ‘pero cómo le digo a Otto’, ¿oye Otto?”.

La actriz le mandó un mensaje directo al actor de telenovelas como “Sortilegio” y “Eternamente amándonos”.

“Señor Otto Sirgo, si usted esta viendo alguna de estas cámaras, y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café”.

OTTO SIRGO RECHAZA DECLARACIONES

Sin embargo, Sirgo rechazó a la comediante y dijo que no está interesado y en el futuro menos: “Yo ahorita todavía no estoy para una relación, y dentro de un año voy a estar menos porque yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada. Si de repente llega alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando, para nada”.

En declaraciones recogida pro Infobae el actor explicó si en algún momento se llegara a dar algo con ella, le gustaría que María Antonieta dejara de lado su personaje de La Chilindrina: “Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con La Chilindrina”.

“Yo le agradezco mucho a María Antonieta, de verdad. Jamás imaginé que hubiera una sensación así de su parte hacia mí, jamás. Siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio mucho gusto oírlo, me dio mucho gusto verte y ojalá un día nos encontremos, nos veamos y platiquemos, nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas”, finalizó.