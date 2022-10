La carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en directo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Vuelta

42

Pérez se queja de problemas de potencia. Leclerc se acerca.

Vuelta

41

Verstappen ha destrozado sus neumáticos y ha entrado a poner blandos.

Vuelta

40

Se reanuda la carrera. ¡VERSTAPPEN SE VA LARGO EN LA MISMA CURVA QUE HAMILTON!

Vuelta

39

Le dicen a Leclerc que necesitan reparar las barreras y que va a ser un Safety Car largo.

Vuelta

38

Checo le pide con el brazo al Safety Car que incremente el ritmo para calentar las ruedas.

Vuelta

37

¡TSUNODA SE VA CONTRA EL MURO EN LA 10! ¡SAFETY CAR! ¡ESTO LE VIENE COMO ANILLO AL DEDO A LOS MCLAREN, QUE NO HABÍAN PARADO!

Vuelta

36

Pérez sale once segundos por delante de Leclerc. Verstappen vuelve en el sexto lugar.

Vuelta

35

Entra Leclerc y pone medios. La parada ha sido lenta. El monegasco frenó tarde y no colocó bien el coche.

Vuelta

34

Verstappen se queja por radio de Hamilton, que va arrastrando el alerón delantero.

Vuelta

33

¡Hamilton se sale y golpea levemente contra el muro! ¡El británico vuelve entre Norris y Versappen!

Vuelta

32

Leclerc aprieta a Pérez. Tres segundos entre ambos.

Vuelta

31

Verstappen, durante el Virtual, ha estado a punto de llevarse puesto a Norris, que asegura por radio que eso es “muy peligroso”.

Vuelta

30

Hamilton está intentando intimidar a Sainz pegándose a su alerón durante el Virtual Safety.

Vuelta

30

Hamilton está intentando intimidar a Sainz pegándose a su alerón durante el Virtual Safety.

Vuelta

29

No entra ninguno a cambiar gomas. Todavía no está para neumáticos de seco.

Vuelta

28

Oocn, detenido en el sector dos. Todo hace indicar que es un fallo de motor, igual que lo sucedido a Alonso. También puede ser el cambio.

Vuelta

27

Virtual Safety Car. No entra nadie a cambiar neumáticos.

Vuelta

26

Bandera amarilla. Albon se ha ido contra el muro en la 8, perdiendo el alerón. El tailandés rueda en dirección a boxes.

Vuelta

25

Verstappen se sitúa a medio segundo de Norris. El neerlandés es sexto.

Vuelta

24

Vuelta rápida de Pérez. Hacía mucho que no veíamos al mexicano a este nivel.

Vuelta

23

Hamilton pone el “Modo Ataque” con Sainz, que rueda más lento que el británico.

Vuelta

22

¡VIRTUAL SAFETY CAR! ¡RUSSELL, QUE HA PUESTO MEDIOS, ESTÁ PEGÁNDOSE CON EL COCHE!

Vuelta

21

¡ALONSO SE DETIENE EN EL SECTOR 2! ¡”ENGINE”, ASEGURA POR RADIO!

Vuelta

20

Alonso recorta cuatro décimas en la última vuelta a Norris. Verstappen se mantiene a ocho décimas.

Vuelta

19

Hamilton se acerca a un segundo de Sainz, aunque no parece suficiente.

Vuelta

18

Pérez sigue siendo el piloto más rápido en pista. Tiene ya más de dos segundos respecto a Leclerc.

Vuelta

17

Norris se aleja a 2.7 de Alonso. El asturiano tiene a Verstappen a ocho décimas.

Vuelta

16

Hamilton se acerca a un segundo de Sainz, que se encuentra a siete de Leclerc.

Vuelta

15

Leclerc hace la vuelta rápida de carrera, pero se mantiene a medio segundo de Pérez.

Vuelta

14

Verstappen está a medios segundo de Alonso, pero el asturiano no se lo va a poner fácil.

Vuelta

12

Verstappen pasa fácil a Gasly y va a por Alonso, que rueda muy cerca de Norris.

Vuelta

11

¡Verstappen consigue adelantar a Vettel por el exterior de la curva 5!

Vuelta

10

El Safety Car se va en esta vuelta.

Vuelta

9

¡SAFETY CAR! Latifi ha echado a Zhou contra el muro y hay piezas sueltas en la pista.

Vuelta

8

Bandera amarilla en el sector 1. Zhou está detenido y Latifi tiene una rueda pinchada.

Vuelta

7

Vuelta rápida de carrera para Checo Pérez, que se aleja a 1.4 de Leclerc.

Vuelta

6

Verstappen aprieta a Vettel, que le cierra todas las puertas al actual campeón.

Vuelta

5

Por detrás, Russell, que salía desde el pit lane, pasa a Latifi por la decimoséptima posición.

Vuelta

4

¡Leclerc se acerca a menos de un segundo de Pérez! El resto están muy separados.

Vuelta

3

Verstappen adelanta a Tsunoda en la curva 16 y ya es noveno.

Vuelta

2

Verstappen adelanta a Magnussen. El neerlandés ha salido muy mal, perdiendo cuatro posiciones.

¡ARRANCA LA CARRERA! ¡PÉREZ PASA A LECLERC Y SAINZ A HAMILTON! ¡ALONSO PIERDE POSICIÓN CON NORRIS Y GASLY, PERO RECUPERA CON EL FRANCÉS!

El riesgo de lluvia para la carrera es de un 20%.

Toda la parrilla con intermedios. 26 °C de temperatura ambiente, 30ºC en pista y 82% de humedad.

Se abre el Pit Lane, salen los coches a pista.

Verstappen, probando los límites de la pista desde el inicio. Parece que el intermedio será el neumático elegido.

El circuito urbano tiene 24 curvas (10 a derechas y 14 a izquierdas) las cuales hay que recorrerlas en sentido contrario a las agujas del reloj.

EL GP de Singapur se disputa desde 2008. Debido a la pandemia no se corre aquí desde 2019. El piloto más exitoso aquí es Sebastian Vettel con cinco victorias. Curiosamente, solo han ganado pilotos que son campeones del mundo.

El pit lane se abrirá a las 14:25 y la carrera dará comienzo a las 15:05. La FIA ha sido tremendamente conservadora una vez más.

Se abre el Pit Lane, salen los coches a pista.

Singapur es uno de los circuitos favoritos de Fernando Alonso. El asturiano ha ganado dos veces y se ha subido al podio en cinco ocasiones. Su primera victoria, en 2008, será recordada por el crashgate, que acabaría con Briatore y Renault sancionados. En 2010 cosechó su único Grand Chelems (Pole, victoria, vuelta rápida y liderar toda la carrera).

El circuito urbano tiene 24 curvas (10 a derechas y 14 a izquierdas) las cuales hay que recorrerlas en sentido contrario a las agujas del reloj.

EL GP de Singapur se disputa desde 2008. Debido a la pandemia no se corre aquí desde 2019. El piloto más exitoso aquí es Sebastian Vettel con cinco victorias. Curiosamente, solo han ganado pilotos que son campeones del mundo.

El trazado está muy mojado ahora mismo. Analizando la situación, estamos en un Gran Premio nocturno. La visibilidad es muy importante en Fórmula 1. La FIA no va a asumir ningún riesgo. Y está diluviando. Sigue. Pero eso no quiere decir que no vayan a salir. Habrá salida y carrera

Está cayendo un chaparrón muy importante sobre el Circuito de Marina Bay. ¿Se podrá salir a las 14 horas? Ahora mismo está complicado que se abra el pit lane. De momento, se retrasa todo el procedimiento 30 minutos. El radar da lluvia, pero para ahora. Después, parece que viene todo despejado, pasará rápido la lluvia.

Por Christian Redondo