Jesy lo deja por ‘salud mental’

Desde fuera siempre parece un sueño. Pero si algo nos ha demostrado la historia del pop es que formar parte de una banda juvenil de éxito puede acabar siendo un infierno. Sobre todo si no dispones de las herramientas necesarias para controlar la presión que supone saberte un objeto de admiración para millones de personas en todo el mundo. Cuando dejas de disfrutar de lo que haces por miedo a decepcionar a tus fans es imposible recuperar la ilusión si no te apartas de todo lo que te causa estrés. Y eso es justo lo que acaba de hacer Jesy Nelson, una de las cuatro integrantes del grupo británico Little Mix.

Aunque sus seguidores ya se temían lo peor después de que hace unas semanas comunicara su intención de apartarse temporalmente de la banda por “problemas de salud”, ha sido hoy cuando Nelson ha confirmado que finalmente esa decisión tendrá que ser permanente. Así lo ha revelado en un sentido comunicado publicado en sus redes sociales donde da las gracias tanto a sus fans como a sus compañeras de grupo, que tendrán que seguir en el futuro siendo solo tres integrantes.

“A todos mis Mixers”, arranca la carta escrita por Nelson en la que asegura que los “últimos nueve años formando parte de las Little Mix han sido los más increíbles” de su vida. “Hemos logrado cosas que parecían imposibles. Desde ganar nuestro primer Brit Award a colgar el cartel de agotadas todas las entradas en nuestros conciertos en el O2 de Londres”, afirma haciendo un breve repaso de esta exitosa carrera.

“Pero la verdad es que recientemente estar en el grupo ha puesto en peligro mi salud mental. Es muy duro sentir la constante presión de estar en una banda de chicas y vivir solo para cumplir las expectativas que depositan en ti los demás. Llega un momento en la vida en la que todos necesitamos invertir más tiempo en cuidarnos a nosotros mismos que en pensar cómo hacer felices a los demás. Y para mí creo que ese momento ha llegado”, declara.

“Así pues, después de mucho pensarlo, y con todo el dolor de mi corazón, anunció que dejo Little Mix. Necesito pasar tiempo con la gente que quiero. Hacer las cosas que realmente me hacen feliz. Estoy lista para embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida. No estoy segura de cómo va a ser a partir de ahora, pero espero que llegado el momento todavía estéis ahí para apoyarme”, afirma dejando abierta la puerta a un futuro regreso a la música en solitario como en su día hicieron cantantes como Geri Halliwell de las Spice Girls, Robbie Williams de Take That, Harry Styles de los One Direction o incluso Beyoncé tras apartarse de las Destiny’s Child.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado a realizar este viaje. Todo el trabajo duro y la dedicación que nos ha permitido alcanzar este éxito. También a todos los fans que han venido alguna vez a vernos en concierto. A quienes se han emocionado escuchando nuestras canciones o me han escrito un mensaje mostrándome su apoyo todos estos años. A todos vosotros, quiero que sepáis que os amo y que nunca podría haber hecho esto sin vosotros”, confiesa antes de dedicar unas emotivas palabras a sus ya excompañeras de grupo.

“Pero sobre todo, quiero dar las gracias a Jade, Perrie y Leigh-Anne por haber creado juntas los recuerdos tan maravillosos que nunca olvidaré. Espero que sigáis cumpliendo todos vuestros sueños y haciendo música que la gente ame. Os quiero, Jesy”, se despide.

Por supuesto, nada más hacerse pública esta salida el nombre de Jesy se ha convertido en Trending Topic mundial, en gran parte gracias a fans que le desean lo mejor pero que no ocultan su tristeza. Tampoco lo han hecho las Little Mix restantes, que se han despedido para siempre de su compañera con otro sentido mensaje en redes sociales

“Este es un momento increíblemente triste para nosotras pero apoyamos totalmente a Jesy. La queremos mucho y estamos de acuerdo en que lo más importante para ella ahora es centrarse en su salud mental y en su bienestar”, escriben.

“Nosotras todavía seguimos disfrutando mucho nuestro viaje en Little Mix y no estamos listas para que se acabe. Sabemos que nuestros fans estarán muy preocupados por la marcha de Jesy, pero queremos que sepáis que agradecemos vuestro lealtad y apoyo. Por eso esperamos poder veros pronto a todos cuando podamos volver a hacer una gira”, concluyen confirmando que el grupo sigue adelante. Claro que cómo no hacerlo después de las excelentes ventas que ha tenido Confetti, su último disco publicado a principios de noviembre. Ya veremos por cuánto tiempo. revistavanityfair.es