La cafeína durante el embarazo se relaciona con niños más bajos

La investigación realizada esta semana puede complicar algún día el consejo estándar que se les da a las mujeres embarazadas sobre el consumo de café. El estudio encontró que las personas con niveles más altos de consumo de cafeína durante el primer trimestre del embarazo tuvieron hijos un poco más bajos en promedio que aquellas con menos cafeína en su sistema. Esta asociación se observó incluso con cantidades modestas de cafeína por debajo de la dosis diaria máxima recomendada por los expertos. Pero aún no está claro si la conexión aumenta el riesgo de problemas de salud relevantes, como la obesidad.

El estudio fue dirigido por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud. Analizaron datos de dos estudios observacionales anteriores de larga duración de personas embarazadas que también realizaron un seguimiento de la salud de sus hijos hasta los 8 años. Como parte de estos estudios, se midieron los niveles de cafeína y paraxantina (un subproducto de la cafeína) de las madres en sangre. muestras recogidas en el primer trimestre del embarazo. Luego compararon los resultados de altura y peso de los niños nacidos de estos padres.

En ambos conjuntos de datos, los niños nacidos de madres que tenían la ingesta más baja de cafeína eran un poco más altos en promedio que los niños nacidos de madres que tenían la mayor cantidad de cafeína. Esta diferencia de altura fue evidente a los 4 años y aumentó hasta los 8 años. Según el conjunto de datos, esta diferencia osciló entre 1,5 y 2,2 centímetros a los 8 años. Es importante destacar que esta relación entre la cafeína y la altura incluso se observó en el conjunto de datos donde se estimó que el consumo promedio de cafeína de las personas era inferior a 50 miligramos por día, por debajo del límite de 200 miligramos de cafeína recomendado para las personas embarazadas por organizaciones como el American College of Obstetras y Ginecólogos. Los hallazgos fueron publicados el lunes en JAMA Network Open.

Otros estudios han encontrado una relación entre el consumo de cafeína por encima de los 200 miligramos al día (alrededor de una o dos tazas de café) durante el embarazo y los resultados negativos para la salud de los niños, incluido el peso reducido al nacer. Pero los autores se inspiraron para realizar esta investigación después de que su estudio anterior del año pasado sugiriera que el tamaño de los recién nacidos podría verse afectado por dosis aún más pequeñas de cafeína, una corazonada que se ha fortalecido aún más con estos nuevos hallazgos.

También señalan que existe una explicación biológicamente plausible para este efecto. La cafeína puede atravesar la placenta y llegar al feto, y ni la placenta ni el feto producen una enzima que permita a los humanos completamente desarrollados descomponer la cafeína, lo que significa que podría acumularse en el tejido fetal. A partir de ahí, la cafeína podría interferir con la forma en que los fetos responden a las hormonas que regulan su crecimiento, teorizan los autores.

Al mismo tiempo, tratar de averiguar los efectos del café en la salud nunca ha sido fácil. Este estudio tiene una ventaja sobre muchos otros, ya que pudo medir directamente la cantidad de cafeína que consumían las personas, en lugar de depender de los autoinformes, que son notoriamente inexactos. Pero todavía solo encuentra una correlación entre la cafeína y la estatura de los niños, sin mostrar directamente que existe una relación causal. Y está la pregunta más amplia de si este efecto, suponiendo que sea real, tendría implicaciones negativas para la salud en el futuro además de hacer que alguien sea un poco más bajo de lo que podría haber sido.

En teoría, una interrupción en el desarrollo del crecimiento de los fetos podría aumentar el riesgo de otros problemas de salud en el futuro. Y una estatura más baja se ha relacionado con un mayor riesgo futuro de afecciones como enfermedades cardíacas y diabetes. Pero los autores no encontraron un vínculo claro entre el consumo de café y otros indicadores tempranos de estos problemas en estos niños, como un mayor peso corporal. Mientras tanto, otra investigación no ha encontrado un vínculo entre los resultados negativos para la salud en el embarazo y el consumo de cafeína por debajo de los 200 miligramos al día, y algunas investigaciones incluso han sugerido que las dosis bajas de cafeína podrían reducir el riesgo de ciertas afecciones, como la diabetes gestacional. Y para las personas que no están embarazadas, la mayoría de las investigaciones continúan indicando que el consumo de cafeína es positivo, al menos con moderación.

Los autores y expertos externos reconocen que se necesitarán más estudios, que quizás incluyan algunos que puedan rastrear de manera similar los resultados de los niños mayores, para averiguar si se deben cambiar las recomendaciones actuales de cafeína para las personas embarazadas.

“Aunque los resultados del estudio son interesantes, se necesita más investigación para respaldar los hallazgos y, como concluyen los investigadores, la implicación clínica de esta diferencia de altura no está clara y justifica una investigación futura”, dijo Helena Gibson-Moore, científica de British Nutrition. Fundación no afiliada a la investigación, dijo en un comunicado proporcionado por Science Media Center.