La belleza del voleibol

Las voleibolistas dominicanas no solo han alcanzado la categoría de reinas por su talento en la cancha, sino también por su notable belleza. Un ejemplo destacado es María Victoria Bayo Martínez, cuya belleza y habilidades deportivas la han llevado a ser una figura reconocida tanto en el voleibol como en el mundo de los concursos de belleza.

María Victoria Bayo Martínez: De la cancha a la pasarela

Hace cuatro años, el LISTÍN DIARIO profetizó que María Victoria Bayo Martínez tenía el potencial para convertirse en Miss República Dominicana, destacando sus numerosas cualidades. La jugadora santiaguera, conocida como “Vicky”, demostró la veracidad de esta afirmación cuando decidió participar en “Miss Mundo Dominicana” el año pasado, ganando la corona sin sorpresa alguna para quienes la conocían.

Logros en Miss Mundo Internacional

En el pasado mes, María Victoria finalizó en el Top 12 de un total de 113 concursantes en Miss Mundo Internacional, celebrado en la India. Además, fue la segunda mejor del continente americano, solo superada por la brasileña Leticia Frota. Su éxito en el concurso fue un reflejo de su perseverancia y gracia, consolidando su posición como una figura destacada tanto en el deporte como en el modelaje.

Parecido con Winnifer Fernández

María Victoria tiene un sorprendente parecido con la líbero y exjugadora de la selección nacional Winnifer Fernández, quien fue seleccionada en 2017 como una de las 10 atletas más bonitas del mundo. Ambas comparten más que su apariencia y talento en el voleibol; su conexión es tan fuerte que la madre de Winnifer las llama “hermanas”.

Contratos y proyectos futuros

Durante su participación en Miss Mundo, María Victoria fue contratada por la agencia mundial One Management por tres años. “Aquí estoy con los valores que me dio el deporte y que he venido aplicando”, afirma la atleta de 24 años, 5’10” de estatura, con grandes ojos negros que cautivan. Aunque sus planes futuros incluyen proyectos internacionales en el modelaje, “Vicky” no piensa dejar el voleibol y seguirá jugando donde el destino la lleve.

Pasión por el deporte

“El deporte es mágico, a mí me calma”, manifiesta “Vicky”, quien reveló que durante los concursos de belleza se escapaba para practicar deportes, a pesar de estar prohibido, para aliviar el estrés. “Es mi pasión, lo que me lo ha dado todo. Yo puedo tener un dolor de cabeza y me olvido del mundo cuando estoy en una cancha”. Además de su talento en el voleibol, María Victoria se ha destacado como golfista, futbolista y maratonista.

Educación y otras habilidades

María Victoria es licenciada en Administración de Empresas con mención en Negocios Internacionales, título obtenido en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra gracias a una beca deportiva. Además, está a pocas horas de vuelo de certificarse como piloto y habla inglés con fluidez.

Impacto social y personalidades destacadas

La central Angélica Hinojosa, considerada la mejor voleibolista de la Ciudad Corazón, habla maravillas de María Victoria: “Es lo más extraordinario que usted pudiera conocer. Es bella de cuerpo y al alma un ser de luz”. La belleza de María Victoria no solo es externa; su fundación “La Educación a Través del Deporte” impacta a niños y jóvenes de bajos recursos con charlas y talleres motivacionales, además de prácticas deportivas, demostrando así que su belleza tiene un propósito mayor.

Origen familiar y misión solidaria

María Victoria es la única hija de la chef Carolina Martínez y el empresario español Alfredo Bayo. Su misión solidaria a través de su fundación resalta su compromiso con la comunidad, usando el deporte como herramienta para la educación y el desarrollo personal de los jóvenes.

María Victoria Bayo Martínez es un ejemplo brillante de cómo la combinación de talento deportivo, inteligencia y belleza puede abrir múltiples puertas y crear un impacto positivo en la sociedad.