Kylie y Kendall Jenner revelaron lo difícil que fue su adolescencia en el final de ‘The Kardashians’

Kendall y Kylie tienen una relación muy unida, pero esto no siempre fue así. (FOTO: Getty)

Las empresarias confesaron que durante mucho tiempo tuvieron que soportar que las insulten porque la popularidad de su hermana Kim surgió con un video íntimo

Por Jimena Ripalda Cuentas

Los episodios de la nueva temporada de ‘The Kardashians’ está que deja muchas confesiones del clan más famoso del mundo. Esta vez, en el último capítulo de la tercera entrega del reality show familiar, Kylie y Kendall Jenner revelaron hechos escalofriantes que tuvieron que vivir en su adolescencia.

Las hermanas Jenner aprovechan la comodidad de conversar con su excuñado Scott Disick para contar episodios de su vida íntima y sincerarse con su público.

La primera en empezar a soltar algunas revelaciones es Kylie Jenner, quien señala que le enoja que “todos” crean que ella tiene una relación lesbiana con su amiga Stass. Cabe recordar que el rumor empezó luego de que ambas se hayan mostrado besándose en más de una ocasión.

Además, manifestó que siempre los paparazzis han querido sacar lo peor de ella y recuerda que durante su adolescencia tuvo que lidiar mucho con eso. Incluso mencionó la vez que un reportero gráfico se tiró debajo del vehículo en el que iba para fotografiarle su entrepierna: “La foto salió en el Daily Mail y en la leyenda decía: Kylie sin dignidad”.

El relato de su hermana hizo que Kendall también cuente cómo es que la opinión pública, alimentada por la prensa local, les faltaba el respeto por el simple hecho de llevar la misma sangre que Kim Kardashian y les recordaban a diario que su hermana mayor se hizo conocida por un video íntimo. “Todos nos veían como putas”, dijo la modelo.

Asimismo, señaló que el mundo estaba a la expectativa de si salía algún video íntimo de ellas, solo con el fin de denigrarlas. “Creo que crecimos y somos decentes a pesar de todas las cosas grotescas que hemos experimentado en la vida”.

“Me sorprende que aún sea normal y feliz después de todo lo que he pasado (…) tener una familia que ha pasado por esto me da respaldo”, agregó Kylie tras el comentario de su hermana.

El consejo de Kylie

En este episodio final, la dueña Kylie Cosmetics comentó que se arrepiente de haberse operado los senos a los 20 años, pues la cirugía se lo realizó antes de que quedara embarazada de su primera hija.

“Si tuviera que dar un consejo este sería que se operen después de dar a luz”, mencionó.

Los celos de Kendall hacia Kylie

Aunque ahora, Kendall y Kylie tienen una relación muy unida, en el pasado, exactamente en su adolescencia, la modelo le tenía muchos celos a su hermana menor.

“Recuerdo que hubo una época, tanto en primaria como en la secundaria, en la que yo no tenía demasiados amigos. Muchos días me quedaba en mi habitación sola y llorando, porque Kylie era muy popular y tenía más amigos que yo”, señaló el programa Zaza World, de la emisora Apple Beats 1.

“No sabía qué hacer y me sentía muy triste. ¡Creo que me estoy emocionando y todo!”, dijo la empresaria.

Luego de esta confesión agregó entre risas: ”En esa época jamás pensé que acabaría teniendo tantos amigos como Kylie, y mírame ahora: ¡Mi vida es una locura! Es una locura, sí… Y no es que quiera hacer una competencia o me parezca tan relevante. No quiero que piensen que soy rara o vengativa”.