Con un bikini dorado y dejando en evidencia sus curvas, las cuales harían a cualquiera perder el control; así se mostró la menor de clan Kardashian-Jenner, Kylie.

No cabe duda de que esta familia no hace mucho esfuerzo para llamar la atención de los internautas, y es que no solo han causado como estrellas de televisión o si de empresas se habla, en redes sociales también son una eminencia.

En esta oportunidad, hermana de Kim Kardashian se volvió viral, tras darle la «bienvenida a la temporada», de su nueva colección de maquillaje, suponemos, o al verano, pues en la descripción de su imagen dejó un corto mensaje.

Entre los comentarios por supuesto halagos, emojis de caritas enamoradas, corazones y estrellas.