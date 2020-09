SANTO DOMINGO.-La organización del Miss República Dominicana Universo designó a Kimberly Jiménez, de 23 años como la nueva Miss RD Universo 2020.

Magali Febles aseguró que Kimberly reúne todas las condiciones para representar a República Dominicana.

“Tomamos la decisión de enviar una representante aún cuando las condiciones actuales, ocasionadas por el Covid no son las mejores; lo cierto es que el país se beneficia mucho de la promoción que recibe a nivel internacional, y tomando en consideración los esfuerzos que está haciendo el gobierno para levantar la economía y promover el turismo a nivel internacional no creímos justo que estando la competencia a un 90 por ciento de selección ha elegido a sus representantes porque el concurso del Miss Universo está programado para realizarse, y la RD no puede quedar fuera de la competencia, por eso hemos hecho este esfuerzo para que el país se beneficie de la publicidad que recibe a nivel internacional donde alrededor de 200 países transmitirán el Miss Universo”, indicó la organización del certamen en un comunicado.